Hazaña de los NH90 neozelandeses: vuelan más de 1.000 km sin escalas sobre el mar de Tasmania

Dos helicópteros NH90 de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda (RNZAF) han aterrizado este lunes en la base Ohakea después de haber realizado un vuelo récord de dos días desde Australia hasta Nueva Zelanda pasando por la Isla Norfolk.

En el transcurso de estos dos días los helicópteros volaron desde la Base de la Real Fuerza Aérea Australiana Amberley, cerca de Brisbane, vía la Isla Norfolk, hasta la Base de la RNZAF en Auckland. Una distancia de 2.840 kilómetros sobre el agua.

El tramo más largo del viaje fue de 573 millas (1.061 kilómetros) entre Norfolk y la base de RNZAF ubicada en Auckland y duró cerca de cuatro horas y media.

La distancia alcanzada en este vuelo permitió superar el récord anterior de estos helicópteros sobre el agua, que era de 521 millas náuticas (965 kilómetros aproximadamente), logrado en un trayecto a través de la Cuenca del Mar de Coral entre Cairns, Australia y la capital de Papúa Nueva Guinea, Puerto Moresby.

Durante su último viaje de regreso estos helicópteros también realizaron paradas en Rockhampton (al este de Australia), Coffs Harbour (Nueva Gales del Sur) y Lord Howe Island (una pequeña isla australiana en el mar de Tasmania).

"Este tipo de vuelos dan confianza a nuestras tripulaciones en el sistema", ha señalado el comandante de este componente aéreo, el comodoro del aire Andy Scott, según una nota de prensa de la RNZAF.

"Esto demuestra que, con una planificación sólida y una comprensión del riesgo real, no tenemos por qué eludir las actividades que exigen al sistema cuando están adecuadamente planificadas, se mitigan los riesgos y se aplican procedimientos sólidos", ha comentado Scott.

Por otro lado el líder del escuadrón, Lachie Johnston, ha precisado que este vuelo se lleva mucho tiempo esperando debido a que en el año 2023 se había aprobado esta capacidad pero que hasta este año no habían tenido una oportunidad para probarla. "Sabíamos que la aeronave podía hacerlo y que las tripulaciones estaban debidamente capacitadas", ha precisado.

Nueva Zelanda cuenta con ocho helicópteros NH90 dentro de su flota que llevan en servicio desde el año 2015. Estas aeronaves utilitarias bimotores, según la propia Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda (NZDF), cuentan con "un sistema de control de vuelo fly-by-wire (pilotaje por cable), un sistema completo de protección contra hielo y una estructura compuesta de fibra de vidrio".