Volantazo del canciller alemán sobre el servicio militar: "Sospecho que dejará de ser voluntario"

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha señalado este domingo que el acuerdo de coalición contempla un servicio militar voluntario aunque es posible que este deje de serlo para pasar a la obligatoriedad en el futuro.

"Apoyo lo que hemos pactado en el acuerdo de coalición, es decir, empezar con un servicio voluntario por ahora, pero sospecho que dejará de ser voluntario", ha señalado el canciller alemán en la televisión pública alemana ARD según Europa Press.

Merz ha detallado que hay cerca de 350.000 varones en edad de realizar el servicio militar en el país. No obstante, no todos los hombres serán llamados a filas ni realizarán revisión médica, según ha explicado. Además, las mujeres por prerrogativa constitucional no pueden ser llamadas a filas.

El canciller alemán, preocupado por la situación en Europa, señaló también en la misma emisora alemana que "sospechamos que Rusia está detrás de la mayoría de estos sobrevuelos de drones", en referencia a los artefactos avistados en los últimos días en el espacio aéreo del país europeo.

Servicio militar en Alemania

El servicio militar en Alemania dejó de ser obligatorio en el año 2011 después de estar durante 55 años vigente. Sin embargo, cuando el actual ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, tomó posesión de su cargo calificó de error esta medida. A finales del año 2023 el ministro empezó a defender la recuperación del servicio militar obligatorio.

Por otro lado, la OTAN estima que Alemania necesita un ejército de 260.000 miembros para hacer frente a un ataque, por lo que necesita reclutar a 80.000 militares más. Pistorius busca hacer más atractivo el servicio militar mejorando la paga y las condiciones.

A finales de agosto el gobierno alemán aprobó un proyecto de ley para la introducción del servicio militar voluntario. En línea con las palabras de Merz de este domingo, el plan promovido por el gobierno también contempla la posibilidad de hacerlo obligatorio en caso de necesidad y con respaldo expreso por parte del Parlamento.