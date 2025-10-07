Defensa y Navantia firman la construcción de dos nuevos Buques de Acción Marítima por 716 millones

El Ministerio de Defensa y Navantia han firmado en las últimas horas la orden de ejecución para el diseño y construcción de dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM), que fueron aprobados por el Consejo de Ministros hace apenas tres semanas. Se trata de una inversión de 716 millones de euros destinada a reforzar la seguridad marítima española y a sostener el empleo en el sector naval nacional durante los próximos cinco años.

Los nuevos buques, que se sumarán a los seis ya operativos en la Armada, serán construidos en el astillero de Puerto Real, consolidando a la Bahía de Cádiz como uno de los principales polos industriales y tecnológicos del país, según ha informado el departamento de Margarita Robles en un comunicado. El programa generará unas cuatro millones de horas de trabajo y mantendrá unos 2.000 empleos directos e indirectos hasta 2030.

Las mismas fuentes han explicado que el inicio de la producción está previsto para el primer semestre de 2027, una vez completadas las labores de ingeniería. Los BAM 7 y 8 tendrán una eslora de 90 metros, una manga de 14 metros y un sistema de propulsión combinado diésel-eléctrico que permitirá alcanzar una velocidad máxima de 21 nudos y una autonomía superior a las 7.700 millas naúticas.

Cada buque estará preparado para una dotación de 50 personas y dispondrá de 36 camas adicionales para personal embarcado, incluyendo dotaciones de vuelo, equipos médicos o unidades de seguridad. Además, incorporarán el sistema de combate SCOMBA de nueva generación, con capacidad de integración de vehículos no tripulados y mejoras en ciberseguridad y control de plataforma.