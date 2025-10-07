Robles exige a Indra que acabe con los retrasos del 8x8 Dragón y amenaza con imponer sanciones económicas

La situación del programa del 8x8 Dragón, el blindado sobre el que debe pivotar buena parte de la modernización del Ejército de Tierra, empieza a ser ciertamente insostenible. El contrato con el consorcio Tess Defence se firmó en agosto de 2022 y para enero de 2025 se deberían haber entregado 112 unidades. Para enero de 2026, la cifra debía subir a 202 unidades. La realidad es que el consorcio no ha entregado hasta ahora más de una decena de blindados.

El Ministerio de Defensa ha mostrado en los últimos años el descontento con esta situación en varias ocasiones y casi siempre de forma pública. Lo ha hecho tanto en actos castrenses, como la celebración de la Pascua Militar, como en encuentros con los directivos de las empresas que conforman el consorcio en varias reuniones que se han celebrado en la sede del departamento de Margarita Robles.

De hecho, el año pasado intentó poner orden en el consorcio Tess Defence obligando a que se cambiase el equilibrio de poderes. Inicialmente la empresa estaba participada a parte iguales por Indra, GDELS-Santa Bárbara, Escribano EM&E y SAPA Placencia. En octubre del año pasado dio un golpe de mano y obligó a que Indra tuviese el 51 por ciento de la compañía y el resto de distribuyese el resto del accionariado. Pero parece que no ha surtido efecto.

Este lunes, la ministra ha visitado las oficinas centrales de Indra en Madrid, acompañada por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Amador Enseñat y Berea. Allí ha trasladado a la cúpula de la compañía su preocupación por los retrasos acumulados y ha exigido un plan inmediato para acelerar la producción y garantizar que se cumpla con el calendario revisado del programa.

En la reunión han participado también el presidente de Indra, Ángel Escribano; el CEO de Indra, José Vicente de los Mozos; y el director de tecnología, Manuel Escalante. La titular de Defensa les ha comunicado que el Ministerio se reserva "las acciones oportunas" ante los incumplimientos y les ha advertido de que no descarta sanciones económicas u otras medidas contractuales si la empresa no logra avanzar con la fabricación de los blindados.