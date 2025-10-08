El Rey visita la Academia de Logística del Ejército de Tierra en Calatayud Felipe VI ha visitado la Academia de Logística (ACLOG) del Ejército de Tierra en Calatayud (Zaragoza). Este centro tiene como misión formar a los especialistas en materias técnicas y logísticas, y actúa como referente en esas enseñanzas dentro del Ejército español.

1 / 10 Su Majestad el Rey Felipe VI ha visitado la Academia de Logística del Ejército de Tierra (ACLOG) en Calatayud (Zaragoza).

2 / 10 Ha estado acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general de Ejército Amador Enseñat.

3 / 10 La visita ha tenido como objetivo conocer las actividades formativas y las capacidades tecnológicas del centro.

4 / 10 La Academia de Logística es el referente del Ejército de Tierra en formación técnica y logística.

5 / 10 En sus instalaciones se imparten enseñanzas sobre mantenimiento de aeronaves y vehículos, electrónica, sanidad, policía militar y producción mediante impresión 3D.

6 / 10 El centro cuenta con más de 3.000 alumnos y una unidad encargada de la formación online del Ejército, con 60 cursos activos.

7 / 10 Durante la visita, el Rey y la ministra han podido conocer de forma práctica los talleres, aulas y módulos especializados.

8 / 10 La Academia simboliza la apuesta del Ministerio de Defensa por la modernización y la innovación tecnológica en la enseñanza militar.

9 / 10 Fundada en 1974, la Academia celebró en 2024 su 50º aniversario, consolidando medio siglo de formación de excelencia.

