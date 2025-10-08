El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó el pasado martes un comunicado para anunciar que se van a elevar los estándares de aptitud física y entrenamiento de combate para contar con tropas mejor entrenadas. Así lo explicó el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, ante almirantes y personal de alto rango en la Base del Cuerpo de Marines en Quantico, en Virginia, Estados Unidos. Según Hegseth, ya no se tolerará que haya tropas (ni sus líderes) con sobrepeso.

"Gordos en los pasillos del Pentágono"

"Es completamente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono, liderando comandos en todo el país [y] en el mundo", criticó Hegseth. De igual manera, estos nuevos estándares se aplicarán a ambos sexos

El Secretario estadounidense firmó un memorando en el que señala que los miembros del servicio de la Guardia Nacional y del componente de reserva asumirán la responsabilidad personal de mantenerse en buena forma y que realizarán una prueba anual para comprobar su aptitud física.

"The purpose of America's military is not to protect anyone’s feelings. It’s to protect our Republic." - @POTUS. Earlier this morning, President Trump, @SecWar, and Chairman of @thejointstaff Gen. Dan Caine delivered remarks to all general officers and admirals on @MCB_Quantico,… pic.twitter.com/4ikGCY0Vac — U.S. Marines (@USMC) September 30, 2025

"Necesitamos estándares elevados, inflexibles y neutros en cuanto al género, basados en la eficacia en el combate. Todos los combatientes deben estar sujetos a las mismas expectativas rigurosas", señala el memorando.

Por otro lado, el documento también especifica que aquellos miembros del personal que superen los límites de "composición corporal" serán asignados a programas de recuperación y aquellos que no demuestren un progreso "adecuado" quedarán sujetos a una serie de medidas, entre las que se incluye un proceso de "separación administrativa".

Vello facial

Hegseth también hizo referencia a la barba de los militares. "Si quieres barba, puedes unirte a las fuerzas especiales. Si no, aféitate. No tenemos un ejército lleno de paganos nórdicos", ha señalado el Secretario. En otro memorando, Hegseth ha detallado las normas sobre el vello facial.

Estas normas incluyen especificaciones como contar con las patillas recortadas por encima de la oreja; barbas, perillas y otros estilos de vello facial están prohibidos salvo que estén autorizados de manera específica; y se permitirán los bigotes recortados "cuidadosamente" y que no se extiendan "más allá de las comisuras de la boca ni dentro de la zona de sellado del respirador".