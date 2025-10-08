Proyecto Vanquish: el plan británico para buscar un dron de combate que complemente a sus cazas F-35B

El gobierno británico publicó el pasado viernes una solicitud de información (RFI, por sus siglas en inglés) dentro del Proyecto VANQUISH para buscar una Plataforma Colaborativa Autónoma de ataque y reabastecimiento que sea capaz de operar en portaaviones.

En concreto, se trata de una RFI para "un concepto de demostración para una plataforma colaborativa autónoma de despegue y aterrizaje corto de ala fija" (FW STOL ACP), según la descripción oficial.

Sobre el proceso de participación, el gobierno del Reino Unido señala el tipo de vehículo aéreo que se encuentran buscando debe ser capaz de ser embarcado y de operar de manera autónoma desde portaaviones de la clase Queen Elizabeth (QEC), estar propulsado por turbinas a reacción y alcanzar "alta velocidad subsónica".

De igual manera el dron autónomo deberá ser capaz de despegar y volver al portaaviones sin emplear catapultas ni sistemas de recuperación detenida. La RFI del gobierno especifica que estos esfuerzos deberán "complementar el F-35B Lightning, como parte del QEC y su Ala Aérea de Portaaviones".

El precio estimado de este contrato es de 12 millones de libras con IVA (13,8 millones de euros) y los interesados podrán rellenar un formulario online hasta el 14 de noviembre de 2025 a las 17:00.

No obstante, desde la misma RFI especifican que no se trata de una contratación inminente y que "todos los costos relacionados con la elaboración de esta respuesta correrán a cargo de quienes la respondan". Además, las fechas y valores de adquisición no se deben considerar como "un compromiso firme" ya que la única intención de esta solicitud es la de conocer la situación del mercado. Se espera que la fecha de inicio del contrato se sitúe entre enero y abril de 2026.

Una vez finalizada la demostración técnica, el Reino Unido podrá contar con los datos suficientes para la adquisición de una capacidad FW ACP a comienzos de la década de 2030.