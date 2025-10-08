Von der Leyen acepta la petición de España: el escudo antidrones vigilará también el flanco sur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho este lunes que el muro antidrones que planea poner en marcha la Unión Europea frente a la "guerra híbrida" de Rusia también sirva para cubrir el flanco sur y que se emplee para otro tipo de amenazas como la inmigración ilegal o los desastres naturales, como reclama España, Italia y Grecia.

Von der Leyen ha realizado este comentario en un debate que ha tenido lugar este miércoles en el Parlamento Europeo sobre la respuesta a la crisis de los drones que invadieron el espacio aéreo europeo.

"Enfoque 360 grados"

En cuanto al muro de drones, la presidenta ha defendido el muro antidrones para "responder" a las "campañas deliberadas" contra Europa y defender el territorio de la Unión. "Necesitamos un sistema que sea asequible y adecuado para su propósito. Para una detección rápida, una interceptación rápida y, cuando sea necesario, una neutralización rápida", ha señalado.

Además, von der Leyen ha hecho referencia a que la Unión Europea debe tener un "enfoque 360 grados" para contar con un escudo que proteja a la Unión, "incluido el flanco sur". Es por eso por lo que ha defendido el muro antidrones como una capacidad para responder a "un amplio espectro de retos" como catástrofes naturales o la lucha contra el crimen organizado.

Drones en Europa

"Algo nuevo y peligroso está sucediendo en nuestros cielos", ha señalado también la presidenta comunitaria, que considera que los recientes incidentes "están calculados" y no forman parte de un "acoso aleatorio".

La presidenta de la Comisión Europea ha precisado que se trata de "una campaña coherente y creciente para desestabilizar a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir nuestra Unión y debilitar nuestro apoyo a Ucrania". Además, ha precisado que se trata de una guerra híbrida y "hay que tomársela en serio".

De igual manera, von der Leyen se ha dirigido a "aquellos que todavía dudan" argumentado que un incidente "tal vez es un fallo", dos incidentes "una coincidencia" pero que el resto no pueden ser considerados como tal cosa.