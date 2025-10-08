Menú

Von der Leyen acepta la petición de España: el escudo antidrones vigilará también el flanco sur

La Unión Europea debe tener un "enfoque 360 grados" para contar con un escudo que proteja a la Unión, "incluido el flanco sur".

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen | EFE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho este lunes que el muro antidrones que planea poner en marcha la Unión Europea frente a la "guerra híbrida" de Rusia también sirva para cubrir el flanco sur y que se emplee para otro tipo de amenazas como la inmigración ilegal o los desastres naturales, como reclama España, Italia y Grecia.

Von der Leyen ha realizado este comentario en un debate que ha tenido lugar este miércoles en el Parlamento Europeo sobre la respuesta a la crisis de los drones que invadieron el espacio aéreo europeo.

"Enfoque 360 grados"

En cuanto al muro de drones, la presidenta ha defendido el muro antidrones para "responder" a las "campañas deliberadas" contra Europa y defender el territorio de la Unión. "Necesitamos un sistema que sea asequible y adecuado para su propósito. Para una detección rápida, una interceptación rápida y, cuando sea necesario, una neutralización rápida", ha señalado.

Además, von der Leyen ha hecho referencia a que la Unión Europea debe tener un "enfoque 360 grados" para contar con un escudo que proteja a la Unión, "incluido el flanco sur". Es por eso por lo que ha defendido el muro antidrones como una capacidad para responder a "un amplio espectro de retos" como catástrofes naturales o la lucha contra el crimen organizado.

Drones en Europa

"Algo nuevo y peligroso está sucediendo en nuestros cielos", ha señalado también la presidenta comunitaria, que considera que los recientes incidentes "están calculados" y no forman parte de un "acoso aleatorio".

La presidenta de la Comisión Europea ha precisado que se trata de "una campaña coherente y creciente para desestabilizar a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir nuestra Unión y debilitar nuestro apoyo a Ucrania". Además, ha precisado que se trata de una guerra híbrida y "hay que tomársela en serio".

De igual manera, von der Leyen se ha dirigido a "aquellos que todavía dudan" argumentado que un incidente "tal vez es un fallo", dos incidentes "una coincidencia" pero que el resto no pueden ser considerados como tal cosa.

