Alemania compra más Eurofighters, munición perforante y lanchas para sus fuerzas especiales

La Comisión de Presupuestos del Parlamento alemán ha aprobado la compra de siete nuevos proyectos para su Ejército y entre ellos se encuentra la compra de Eurofighter Typhoon diseñados según el estándar Tranche 5. El contrato tiene un valor total aproximado de unos 3.750 millones de euros y se incluye en el presupuesto ordinario de defensa.

El Ministerio de Defensa alemán ha informado en una nota de prensa que, aparte de los cazas, también planean adquirir motores y piezas de repuesto. Los nuevos aviones contarán con un radar de barrido electrónico de haz EScan. Por otro lado, la entrega de los Eurofighters está prevista que se realice entre 2031 y 2034.

El objetivo es que los nuevos cazas Tranche 5 se empleen para modernizar las capacidades del caza Tornado, que se encuentra obsoleto en el ámbito del Combate y Reconocimiento Electrónico (ECR).

Más aspectos del contrato

El contrato alemán también incluye la optimización del caza con el sistema de autoprotección AREXIS, desarrollado por Saab, junto con los misiles guiados aire-tierra correspondientes y "se habilitará para la guerra electrónica". Otro de los aspectos que señala el Ministerio de Defensa alemán es la compra de munición perforante para los cañones de los cazas Tornado y Eurofighter.

Además, para los sistemas de armas del Eurofighter, se llevará a cabo una modernización de los simuladores y los preparará para entrenar las capacidades de futuros sistemas de armas de este caza. El contrato también incluye que el radar EScan pueda replicarse en el simulador para esta y otras formaciones en el futuro. Este proyecto tiene un presupuesto de aproximadamente 412 millones de euros.

De igual manera, el contrato incluye compras para la Armada alemana. El Comité ha aprobado también la compra de "lanchas operativas de mediano alcance" para las Fuerzas Especiales de la Armada con el objetivo de reemplazar embarcaciones antiguas. El contrato también menciona que se adquirirán sónares para detectar minas navales para sus buques de la clase 332.