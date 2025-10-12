El desfile del 12 de octubre ha contado con varias novedades, como por ejemplo el estreno de la Formación Mirlo y la ausencia de Killo, el carnero que tuvo que desfilar durante la ceremonia del año pasado bajo la lluvia. En su lugar, el Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión ha acudido con Baraka, un borrego macho de tres años que en árabe significa buena suerte y que ha vestido el chapiri.

Cerca de 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de las de seguridad han desfilado este domingo y, junto a ellos, el borrego Baraka, cerca de 230 caballos y los perros de la Policía Nacional. De igual manera, al margen de los militares y los animales, también han participado numerosos vehículos. No obstante, el desfile aéreo se ha visto reducido por la presencia de nubes bajas.

La Legión hace su aparición en el desfile junto al borrego de 3 años llamando ‘Baraka’, que significa suerte en árabe.#12deoctubre #DíaDeLaFiestaNacional #FiestaNacional #DFN25 pic.twitter.com/nF3VyVU8RE — Libertad Digital (@libertaddigital) October 12, 2025

Otros animales en el desfile

Por otro lado, como parte del desfile terrestre ha participado la agrupación montada. En concreto, en la sexta agrupación han participado las unidades montadas del Mando y PLMM del Grupo de Escoltas de la Guardia Real, la Batería Real de la Guardia Real, el Escuadrón a caballo del Cuerpo Nacional de Policía y el Escuadrón de sables de la Guardia Civil.

Kajax 🐶 y Elek 🐕 han participado en este desfile del #12deOctubre 🇪🇸 Sin ellos, parte de nuestro trabajo no sería posible 💙#DFN25#DíaDeLaFiestaNacional 💙 pic.twitter.com/JvzccYDIBY — Policía Nacional (@policia) October 12, 2025

​De igual manera, otros de los animales que han sido protagonistas durante la jornada han sido los perros de la Policía Nacional que han desfilado sobre los capós de los vehículos del cuerpo. Desde la cuenta oficial de X de la Policía Nacional han compartido el momento en el que los perros Kajax y Elek han pasado junto al Rey y las autoridades.

Las mascotas de la Legión

No obstante, para muchas personas es desconocida la razón por la que los legionarios cuentan con mascotas. Las mascotas en el Ejército tienen su origen a la época donde las tropas se acompañaban de ganado que les pudiera asegurar el suministro de alimentos de primera necesidad (leche y carne).

En algunas ocasiones, las personas que se encargaban de cuidar el animal se encariñaban con él y este terminaba siendo indultado y pasando a ser uno más de la unidad.

Desde sus orígenes la Legión ha contado con diferentes mascotas debido a que era común que las fuerzas expedicionarias las escogiesen entre la fauna autóctona de las zonas en la que se desplegaban. Incluso en los primer tiempos la Legión llego a tener monos, loros e incluso un oso, aunque las mascotas más habituales eran los carneros y las cabras.