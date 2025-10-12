El malestar con Sánchez, el nuevo uniforme de Leonor y la Formación Mirlo marcan el acto central de la Fiesta Nacional

La capital de España volverá a ser este domingo el punto neurálgico de una nueva celebración de la Fiesta Nacional, cuyo acto principal será la tradicional parada militar, que como cada año va a estar presidida por los Reyes de España. Junto a ellos, estará un año más en la Tribuna Real la Princesa de Asturias, que por tercer año consecutivo vestirá uniforme militar, acaparando buena parte de las miradas de los ciudadanos y los medios de comunicación durante la jornada.

Si hace dos años apareció con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, debido a su ingreso en la Academia General Militar; y el año pasado lució el de la Armada, por su presencia en la Academia Naval Militar; este año cerrará el círculo de su ciclo formativo militar luciendo el uniforme de gala del Ejército del Aire y el Espacio, tras su ingreso a principios de septiembre en la Academia General del Aire (AGA), donde tiene el reto de aprender a pilotar una aeronave.

Otro punto clave de la jornada va a ser el malestar de buena parte de la ciudadanía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En los últimos años se ha convertido en el protagonista negativo de la jornada por los gritos y abucheos que recibe del público asistente. Una situación que ha intentado salvar, incluso, forzando el protocolo y sincronizando su llegada con la de los Reyes o, incluso, haciéndoles esperar. Pero nada le ha librado del enfado ciudadano.

Este año el desfile llega en plena vorágine de informaciones sobre los escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados los que fueron sus manos derechas al frente del PSOE (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) y las dudas sobre una posible financiación irregular del partido. Por si fuera poco, también está la sombra de las causas judiciales contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, y contra el hermano del presidente, David Sánchez.

El estreno de la Formación Mirlo será otro de los atractivos de la jornada. Se trata de la nueva patrulla acrobática del Ejército del Aire y el Espacio que sustituye a la Patrulla Águila tras darse de baja los cazas C101. Utilizan los nuevos aviones de turbohélice Pilatus PC-21 que centralizan la formación de vuelo en la Academia General del Aire. Se trata del mismo avión con el que en los próximos meses debe aprender a volar la heredera de la Corona.

La previsión inicial, hasta hace una semana, es que en sus pasadas no dibujasen la bandera de España en el cielo de Madrid, debido a los problemas técnicos que estaba suponiendo cambiar de una aeronave a reacción a una de turbohélice, un proceso bastante complejo por la colocación en el avión de los pods de humo. Sin embargo, parece que todo ha cambiado en la última semana y la previsión es que vuelvan a dibujar la bandera de España en el cielo de la capital.

El acto central se iniciará en torno a las 11.00 horas, cuando está previsto que lleguen los Reyes de España. El recorrido del desfile será por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, empezando junto a la Glorieta de Carlos V y concluyendo en la plaza de Colón. La Tribuna Real se ha emplazado en la Plaza Cánovas del Castillo, junto a la conocida fuente de Neptuno.

El desfile reunirá a un total de 3.847 efectivos, principalmente de las Fuerzas Armadas, aunque también participan miembros de Policía Nacional, Guardia Civil y servicios de emergencia. En el apartado aéreo participarán 74 aeronaves, con 45 aviones y 29 helicópteros. El componente terrestre contará con 162 vehículos, incluyendo carros de combate Leopardo 2E, vehículos Uro Vamtac, radares y unidades NRBQ. Además, desfilarán 229 caballos, 39 motocicletas y seis perros.