El tradicional desfile militar de la Fiesta Nacional recorrerá este año un trazado de 1.540 metros por las calles de Madrid. Se inicia en el Paseo del Prado, junto a la Glorieta de Carlos V, y finaliza en la Plaza de Colón, tras recorrer todo el Paseo de Recoletos. Aunque todos compartirán recorrido, no lo harán al mismo ritmo: cada tipo de unidad —motorizada, a pie o a caballo— marchará con su propia velocidad, marcada por la tradición y el protocolo militar.

Las unidades motorizadas avanzarán a una velocidad constante de 15 kilómetros por hora, lo que equivale a unos 250 metros por minuto. Con este ritmo, los vehículos tardarán aproximadamente seis minutos en completar los 1.540 metros del recorrido. Esta cadencia permite mantener una formación ordenada y acompasada frente a la tribuna, garantizando la continuidad del desfile.

En el caso de las unidades a pie, el paso de desfile habitual de casi todas las unidades de las Fuerzas Armadas es de 124 pasos por minuto, lo que equivale a recorrer 99 metros por minuto, según han explicado desde el Ministerio de Defensa. Esto quiere decir que marchan a una velocidad aproximada de 5,94 kilómetros a la hora. A ese ritmo, los militares tardarán algo más de quince minutos en completar todo el trayecto.

El Tercio de la Legión, fiel a su estilo inconfundible, desfilará con su característico paso rápido: 160 pasos por minuto, lo que supone avanzar a 128 metros por minuto. Su extraordinario ritmo les hace marchar a una velocidad aproximada de 7,68 kilómetros a la hora. Con esa velocidad, sus unidades completarán el recorrido en unos doce minutos acompañados por su mascota Baraka, un borrego macho de tres años, que no perderá el paso.

Por su parte, el Tabor de Regulares mantiene la cadencia más pausada del desfile, con 90 pasos por minuto, equivalente a 72 metros por minuto, según los datos facilitados por el Ministerio de Defensa. Su paso, más solemne y acompasado, se sitúa en torno a 4,32 kilómetros a la hora, por lo que les llevará unos veintiún minutos en recorrer la distancia total. Su ritmo, de inspiración norteafricana, aporta contraste y solemnidad al conjunto del desfile.

Las agrupaciones a caballo avanzarán a un ritmo de 180 metros por minuto, lo que es aproximadamente una velocidad de 10,8 kilómetros a la hora, completando el recorrido en algo más de ocho minutos y medio. Este paso intermedio entre las unidades a pie y las motorizadas aporta fluidez a la secuencia del desfile y permite mantener el equilibrio visual entre las distintas agrupaciones que participan en el acto central del Día de la Fiesta Nacional.