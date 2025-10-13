Sapa se adjudica un contrato de 5.000 millones para suministrar trasmisiones a los nuevos blindados del Ejército de EEUU

La compañía española Sapa Placencia, con sede en Guipúzcoa, ha logrado un contrato histórico con el Ejército de Estados Unidos valorado en cerca de 5.000 millones de euros. La empresa suministrará sistemas de transmisión para el nuevo vehículo blindado de infantería que reemplazará al veterano M2 Bradley. La adjudicación ha sido posible gracias a su alianza con el gigante estadounidense General Dynamics, líder en defensa terrestre.

El contrato, que se desarrollará en dos fases hasta 2040, contempla la entrega de hasta 7.000 transmisiones. De ellas, 4.000 estarán destinadas al Ejército estadounidense y otras 3.000 a clientes internacionales, según medios especializados. Las primeras unidades están ya en fase de entrega, mientras que la producción en serie está prevista para arrancar en 2028, como parte del ambicioso programa Next Gen Combat Vehicle (NGCV).

La operación consolida a Sapa Placencia como proveedor clave del Pentágono en movilidad terrestre. Según su Plan Estratégico 2025-2030, la compañía pretende aumentar su presencia internacional y participar también en el desarrollo del futuro carro europeo MARTE. Con este contrato, la firma vasca se posiciona como actor relevante en la carrera armamentística entre potencias occidentales.

El proyecto XM30, anteriormente conocido como OMFV, busca dotar a las tropas de un blindado más ágil, digitalizado y letal. Con una vida útil prevista de 40 años, esta nueva plataforma es prioritaria para el Departamento de Defensa, que ha destinado miles de millones de dólares a su desarrollo. SAPA se encarga de uno de los componentes más críticos: la transmisión de potencia para movilidad y combate.

Aunque los detalles financieros del acuerdo no han sido publicados oficialmente por el Pentágono, distintas fuentes industriales sitúan el valor total en torno a los 5.100 millones de euros. La adjudicación llega en un momento de máxima tensión en el mercado global de defensa, con la OTAN presionando a sus miembros para aumentar el gasto militar. SAPA entra así en el núcleo duro de la industria bélica global.