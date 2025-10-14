GDELS muestra su desencanto con la concesión de los programas ATP a Indra pero anuncia que está abierta a negociar

GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha agradecido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez la confianza que ha depositado en la compañía para sacar adelanto algunos de los contratos terrestres clave para modernizar las Fuerzas Armadas, que han sido aprobados este martes por el Consejo de Ministros, pero ha mostrado su desencanto por no ser el contratista principal en otros como los de los obuses autopropulsados o el vehículo lanzapuentes.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la empresa considera que las ofertas que ha presentado para estos dos programas son las que cumplen en mayor medida los requisitos técnicos que fueron demandados por el Ministerio de Defensa. En esta línea, ha subrayado que sus productos son Unión Europea-OTAN y garantizan capacidades actuales inmediatas, propiedad intelectual europea y desarrollo en España.

A pesar de su claro desencanto por la concesión de los obuses autopropulsados a otra compañía, GDELS-SBS ha anunciado que iniciará conversaciones con Indra en el plazo de los próximos 15 días. Y es que la empresa presidida por Ángel Escribano ha sido la designada por el Ejecutivo para liderar tanto los programas de obuses autopropulsados como el del vehículo lanzapuentes.

GDELS-Santa Bárbara Sistema ha considerado que su propuesta es la única basada en un modelo real de cooperación que garantiza la tracción de todo el sector de defensa nacional. Así, ha recordado que su plan incluye, además de ella misma, a todos sus socios en España, entre las que incluye a Escribano EM&E, SAPA Placencia y la propia Indra. Un enfoque de colaboración que, según ha explicado, garantiza que los programas reviertan en la industria de defensa española.

Por último, la compañía ha agradecido al Gobierno que haya confiado en ella para liderar la actualización y modernización de los blindados Pizarro, como el impulso definitivo que ha recibido el Vehículo de Combate a Ruedas (VAC) a través de Tess Defence, un consorcio del que forma parte junto a Indra (que posee el 51 por ciento del accionariado), Escribano EM&E y SAPA Placencia.