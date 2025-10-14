Indra reclama en Bruselas grandes programas conjuntos para reforzar la defensa y autonomía estratégica de la UE

El consejero delegado (CEO) de Indra, José Vicente de los Mozos, ha reivindicado este martes el papel de la compañía como motor tecnológico e industrial para dotar a Europa de las capacidades de defensa que necesita. Durante la V Conferencia Europea de Defensa y Seguridad, celebrada en Bruselas, ha insistido en que Europa debe coordinar inversiones, acelerar compras conjuntas y apostar por proyectos de gran escala.

El directivo ha participado en la mesa Rearming Europe, junto a representantes de Airbus, Hensoldt y la Agencia Europea de Defensa, donde ha advertido de que el Fondo Europeo de Defensa solo será eficaz si los Estados miembros compran de forma conjunta los productos desarrollados. "Europa no puede dispersar sus esfuerzos en cientos de pequeños programas", ha señalado De los Mozos.

Entre las prioridades estratégicas, ha destacado la necesidad de cerrar brechas tecnológicas en ámbitos como la inteligencia artificial, la defensa aérea y la vigilancia espacial. En este sentido, ha presentado IndraMind, el "cerebro cognitivo soberano" con el que la empresa busca liderar la inteligencia artificial en defensa y garantizar la autonomía estratégica europea frente a los grandes actores globales.

De los Mozos también ha subrayado la urgencia de avanzar hacia un sistema de defensa aérea multinivel y multidominio, capaz de hacer frente tanto a misiles y cazas como a drones. En el ámbito espacial, ha reclamado la creación de una capacidad europea real de conocimiento situacional espacial, un componente clave en futuras operaciones militares conjuntas.

Durante la conferencia, el CEO de Indra manha mantenido reuniones bilaterales con el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, y el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius. En ellas, ha presentado soluciones como el muro antidrón, basado en los radares Lanza LTR-25 y el sistema Aracne, desarrollado con Escribano EM&E, que permite el despliegue rápido de defensas aéreas contra amenazas no tripuladas.

Con presencia en 46 países y más de 4.800 millones de euros de ingresos en 2024, Indra se consolida como uno de los principales actores europeos en defensa, tráfico aéreo y espacio. Su objetivo, según De los Mozos, es "reforzar la soberanía tecnológica europea y construir confianza entre países e industrias con soluciones donde todos ganen".