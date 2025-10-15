La fragata 'cazasubmarinos' HMS Iron Duke vigila el paso de un sumergible ruso por aguas británicas

La Marina Real británica (Royal Navy) ha informado este martes que su fragata HMS Iron Duke ha monitorizado un submarino ruso de clase Kilo Novorossiysk y al remolcador de apoyo Yakov Grebelsky cerca del Canal de la Mancha. Estas tareas forman parte de los esfuerzos conjuntos de la OTAN.

Entre el 7 y el 9 de octubre el Iron Duke rastreó, junto con un helicóptero Wildcat del 825.º Escuadrón Aéreo Naval, los movimientos que realizaban los buques rusos durante su paso por el Canal de la Mancha para acceder al Mar del Norte.

La Marina Real anunció a principios de mes que sus helicópteros Wildcat podrán disponer del misil antibuque Sea Venom para operaciones en primera línea para añadir precisión, alcance y flexibilidad a la aeronave.

"Los buques rusos han estado cruzando el Canal de la Mancha con mayor frecuencia y nuestra Marina Real Británica está trabajando 24/7, vigilando de cerca sus movimientos para garantizar la seguridad de nuestras aguas y cables submarinos", ha señalado el ministro de las Fuerzas Armadas, Al Carns, según una nota de prensa publicada por la Royal Navy.

The dutiful Duke keeps watch once more...#RoyalNavy frigate @HMSIronDuke was activated for the 19th time in the last year to intercept a Russian vessel in UK waters, monitoring the movements of submarine Novorossiysk as part of NATO efforts. Read more: https://t.co/A3w2rWGApb pic.twitter.com/IwA7y0XS4I — Royal Navy (@RoyalNavy) October 14, 2025

Por otro lado, el comandante del HMS Iron Duke, David Armstrong, ha destacado que esta operación se ha caracterizado por el "trabajo en equipo" ya que ha involucrado a "11 unidades de superficie de seis países socios". De igual manera, también ha señalado que "un submarino ruso en superficie siempre te ayudará a concentrarte".

HMS Iron Duke

El HMS Iron Duke es una fragata Tipo 23 británica que se caracteriza por su versatilidad ya que puede destinarse desde la vigilancia de rutas comerciales hasta el apoyo en misiones de ayuda humanitaria. No obstante, desde sus inicios la embarcación fue diseñada con el objetivo de "cazar submarinos soviéticos", según explican desde la Marina Real británica.

Además, a finales de septiembre esta misma fragata fue enviada junto a otro helicóptero Wildcat para supervisar la fragata rusa RFN Neustrashimy y el carguero Sparta IV. De igual manera, se vigiló a la fragata durante su paso por el Mar del Norte y el Canal de la Mancha.