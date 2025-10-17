El Ejército de Tierra pondrá a prueba durante nueve meses a los primeros once blindados 8x8 Dragón

El programa del 8x8 Dragón es una auténtica pesadilla para el Ministerio de Defensa. El blindado sobre el que debe pilotar la modernización del Ejército de Tierra debería tener entregados ya más de un centenar de unidades si se hubieran seguido los primeros calendarios pactados con la industria. La realidad es que hasta el pasado mes de abril no se entregaron las primeras cuatro unidades. Ahora son once las unidades que el consorcio Tess Defence ha entregado al Ejército de Tierra.

Estas once unidades pertenecen todas a la misma variante. Se trata de blindados VCZ (Vehículo de Combate de Zapadores). Por ahora nada se sabe de unidades pertenecientes a las otras tres variantes que han sido encargadas por el Ejército de Tierra y que tendrían que ir llegando durante los próximos meses: VCI (Vehículo de Combate de Infantería), VCPC (Vehículo de Combate de Puesto de Mando) y VCOAV (Vehículo de Combate de Observador Avanzado).

Una vez completada la recepción administrativa de estas once unidades, el Ejército de Tierra va a proceder con la evaluación operativa (EVAO) de los mismos. Se trata de probarlos en condiciones similares a las que prestarán servicio en un futuro para comprobar que cumplen con todos los requisitos y características que se han solicitado a la industria. En caso de no hacerlo, serán devueltos al consorcio para solucionar los posibles problemas. Si cumple, seguirán el proceso para ser dados de alta.

El Ejército de Tierra ha explicado este viernes en un comunicado que diez de estas unidades han sido enviadas ya a la base "Álvarez de Sotomayor", en Viator (Almería), donde el Tercio de La Legión será el encargado de someter a esas unidades a las exigentes pruebas durante un periodo de nueve meses. La otra unidad irá al acuartelamiento "Barón de Warsagge", en Calatayud (Zaragoza), que es la sede de la Academia Logística del Ejército de Tierra.

La primera fase de esta EVAO será preparatoria, en la que se llevará a cabo la formación del personal, la validación de procedimientos de mantenimiento y la verificación de la documentación técnica. Después se realizarán las pruebas prácticas, donde se evaluarán los sistemas comunes y las particularidades de cada versión. Por último, en la fase final de evaluación por parte de las unidades tácticas, se analizará el comportamiento del sistema integrado en agrupaciones de entidad compañía o grupo táctico.