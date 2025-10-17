El tercer proyecto europeo de caza de sexta generación: Suecia encarga a Saab un demostrador para 2027

La compañía sueca Saab ha recibido un pedido de la Administración Sueca de Material de Defensa (FMV) por valor de 2.600 millones de coronas suecas (cerca de 235 millones de euros) para continuar los estudios conceptuales sobre futuras "soluciones tripuladas y no tripuladas", es decir, para desarrollar un caza y drones asociados que sustituyen a los actuales Gripen más allá del año 2040.

El contrato se extenderá hasta el año 2027, según una nota de prensa de la compañía sueca en los últimos días. De igual manera, este pedido supone una ampliación del contrato firmado en marzo de 2024. Hay que recordar que Suecia había entrado inicialmente en el programa británico Tempest para el desarrollo de un caza de sexta generación, pero finalmente optó por salirse y buscar su propia solución.

El director del área de negocio de Aeronáutica de Saab, Lars Tossman, ha señalado que "este pedido marca el siguiente paso en nuestro viaje conjunto para ofrecer soluciones innovadoras para satisfacer las futuras necesidades operativas de las Fuerzas Armadas Suecas y otros clientes".

Por su parte desde el FMV han señalado que este acuerdo con Saab incluye la parte de los estudios conceptuales, desarrollo tecnológico y los trabajos en un demostrador para comprobar y validar las propiedades que se prevén conseguir. La parte conceptual y de desarrollo tecnológico está previsto que se extienda hasta el tercer trimestre del año 2026 y la parte del demostrador hasta 2027, que incluirá los primeros vuelos.

El ministro de defensa sueco ha explicado que el demostrador se encuentra dentro del programa Vägval stridsflyg (algo así como elección de ruta para aviones de combate). "Este servirá para probar la tecnología de la próxima generación de aviones de combate suecos. Una señal de fortaleza para la industria aeronáutica sueca", ha añadido el ministro en su cuenta de X.

Sverige tar nu nästa steg i utvecklingen av framtidens stridsflyg genom en satsning på 2,7 miljarder kr för att ta fram en flygande demonstrator inom Vägval stridsflyg. Den ska pröva teknik för nästa generations svenska stridsflyg. Ett styrkebesked för svensk flygindustri. (1/4) pic.twitter.com/vce5RnwhBh — Pål Jonson (@PlJonson) October 14, 2025

El jefe del área de negocios de equipos aeroespaciales en FMV, Carl-Fredrik Edström ha señalado que esta ampliación "garantiza la continuidad en el trabajo de desarrollo y es una parte importante del desarrollo y verificación de la tecnología que puede formar la base para futuras decisiones sobre las capacidades de la aviación de combate sueca".

De igual manera, Edström también ha precisado que los ciclos de desarrollo en el campo de la aviación de combate son largos por lo que "es importante que ya generemos conocimientos, probemos tecnología y preparemos caminos futuros".

La Administración sueca sigue confiando en Saab y justo un día antes la compañía también anunciaba que el FMV les había encargado un pedido para llevar a cabo la última fase de producción, al igual que el material y los servicios adicionales, para los dos submarinos de la clase Blekinge (A26). El valor del pedido asciende a los 9.600 millones de coronas suecas (cerca de 869 millones de euros).