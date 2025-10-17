Trump vuelve a cargar contra España con Sánchez señalado otra vez en la prensa extranjera

El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado sus críticas a España por el público rechazo de Pedro Sánchez a sus pretensiones de incrementar el gasto en defensa hasta el 5 por ciento. El desplante del español el pasado verano, que ya llevó a Trump a sugerir la "expulsión" de la OTAN y a insistir en sus críticas desde Egipto, ha llevado hoy al estadounidense a acusar a nuestro país de "deslealtad".

"España no ha sido leal con la OTAN (...) Creo que debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo lo que han hecho, pero es asunto suyo, es asunto de la OTAN y de España", ha manifestado en declaraciones a los medios durante una comida bilateral con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

En la cumbre celebrada en La Haya, España confirmó su apoyo a la declaración que establece el cinco por ciento como umbral de gasto en defensa para 2035 pero públicamente Sánchez afirmó que sólo invertiría un dos por ciento en contra de los deseos de Trump.

El incidente también ha sido recordado esta semana por Politico. El diario europeo señala que este enfrentamiento público así como su "débil apoyo a Ucrania" han convertido a España en "un mal aliado". El artículo cita "muchas fuentes europeas" para respaldar esa percepción.

Señalan que ven injusto que pese a su "crecimiento económico" España siga reticente a una mayor inversión y avisan de que Sánchez podría enfrentarse al malestar de sus socios en la próxima cita europea sobre Defensa.

El artículo, titulado "Cómo la España de Sánchez se convirtió en el aliado más inestable de la OTAN", recoge también cómo los ataques de Trump, aunque hagan "incómodas" las relaciones entre Madrid y Washington, benefician al presidente español a nivel nacional en un momento convulso para él en cuanto a popularidad.