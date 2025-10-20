Alemania y Países Bajos refuerzan sus ejércitos con 222 blindados Jackal por 3.410 millones

Alemania y Países Bajos recibirán 222 vehículos de combate de infantería Jackal en un pedido que asciende a los 3.410 millones de euros, según un comunicado de la empresa Rheinmetall.

En concreto, el contrato está gestionado por el organismo europeo de adquisiciones de defensa OCCAR (Organización para la Cooperación Conjunta en Armamento) y permitirá que 150 de estos vehículos correspondan a las Fuerzas Armadas Alemanas y los 72 restantes al Ejército Neerlandés. Por otro lado, el contratista principal del Boxer es la compañía Artec GmbH (Rheinmetall y KNDS Alemania).

"Esta iniciativa no solo fortalece las capacidades operativas de ambas naciones, sino que también consolida a BOXER como una solución modular y con visión de futuro para las cambiantes demandas del campo de batalla", señalan desde OCCAR.

Esta organización gestiona el programa Boxer, en colaboración con Artec GmbH, en nombre de Alemania, Países Bajos, Lituania y Reino Unido.

Desde Rheinmetall han señalado que este contrato también incluye "un paquete logístico con repuestos, materiales de formación y herramientas especializadas", según una nota de prensa. De igual manera, también están cubiertos "servicios adicionales opcionales" como la protección contra armas antitanque o la defensa contra drones y se incluye la opción de retirar hasta 248 vehículos adicionales.

El Jackal

El Jackal (o Schakal por su nombre en alemán) es un nuevo sistema de armas principal para fuerzas medianas que combina el chasis del vehículo blindado Boxer 8x8 de Rheinmetall y la torreta Puma de 30 mm con la ametralladora MK 30-2/ABM.

Desde la compañía alemana señalan que actualmente el Jackal es "el principal sistema de armas de las recién creadas fuerzas medias del Ejército" de Alemania. Además, la empresa señala que este vehículo permite a las fuerzas medias la capacidad de cubrir grandes distancias en el menor tiempo posible gracias a que combina movilidad, protección y potencia de fuego. Por otro lado, la torreta (de 30mm) ofrece la capacidad de combatir una gran variedad de objetivos.

Novedades en Alemania y Países Bajos

Alemania también anunció hace un par de semanas que compraría más cazas Eurofighter Typhoon según el estándar Tranche 5 para modernizar las capacidades del caza Tornado.

Por su parte, Países Bajos compartió el pasado jueves que se sumará a la iniciativa estadounidense para desarrollar sistemas aéreos no tripulados autónomos (UAS). El área de los UAS forma parte de una de las 5 áreas claves de la Estrategia de Defensa para la Industria y la Innovación lanzada por Países Bajos en abril.