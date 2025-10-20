El Ejército alemán escoge a GDELS para el megacontrato de 3.000 millones para su nuevo blindado de reconocimiento

El Ejército alemán o Bundeswehr ha adjudicado a General Dynamics European Land Systems (GDELS), la multinacional cuya sede europea se encuentra en España, un contrato valorado en 3.000 millones para el suministro de su nueva generación de vehículos de reconocimiento. El programa supone uno de los mayores proyectos recientes de modernización del arma terrestre alemana y el mayor contrato internacional de una empresa radicada en suelo español.

El nuevo sistema, denominado Luchs 2, se basa en la plataforma Piranha 6×6, adaptada para misiones de reconocimiento avanzado. Este blindado sustituirá progresivamente a los veteranos Fennek 4×4, en servicio desde principios de los 2000, y ofrecerá una mayor movilidad, protección y capacidad de observación en todo tipo de terrenos.

Entre sus principales características destacan la integración de sensores de última generación, sistemas de comunicación en red y una firma acústica y térmica reducida, lo que mejora su discreción en operaciones de inteligencia y vigilancia. Además, el vehículo contará con capacidad anfibia, lo que amplía su versatilidad operativa en misiones internacionales o en entornos con obstáculos acuáticos.

El contrato incluye no solo la fabricación de los vehículos, sino también equipos de formación, simuladores y apoyo logístico para garantizar la plena operatividad de la nueva flota. Aunque no se ha precisado el número exacto de unidades, se espera que las primeras entregas comiencen en los próximos años y que el programa se prolongue durante más de una década. El LUCHS 2 se perfila como el eje de una nueva generación de capacidades de reconocimiento, clave para el futuro del Ejército alemán y su integración en las estructuras de defensa europeas y de la OTAN.

Desde GDELS han destacado la confianza depositada por la Bundeswehr en su tecnología y su compromiso con los plazos y costes del contrato. Alemania se convierte así en uno de los principales usuarios del Piranha 6×6, consolidando a la compañía como referente en vehículos de combate sobre ruedas en Europa.

Antonio Bueno, presidente de GDELS, ha considerado que "con la decisión de Alemania de seleccionar nuestro Piranha 8x8 para el proyecto TaWAN, y ahora el Piranha 6x6 para el programa del vehículo de reconocimiento de nueva generación, las Fuerzas Armadas alemanas han demostrado su confianza en GDELS como socio fiable y probado y en nuestra capacidad para realizar una contribución significativa. Esta elección por parte de las Fuerzas Armadas de Alemania nos consolida como uno de los principales proveedores de sistemas terrestres en Europa", ha declarado.

Con esta adjudicación, el Gobierno de Berlín da un paso más en la modernización de sus fuerzas terrestres, en un contexto marcado por el refuerzo del gasto en defensa tras la invasión rusa de Ucrania. Todavía están pendientes de resolverse otras adquisiciones pendientes del Gobierno alemán, como los vehículos lanzapuentes y los obuses autopropulsados, en los que las soluciones propuestas por GDELS parecen ser las claras favoritas.