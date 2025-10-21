El Ejército del Aire y cinco países aliados convierten el cielo de Canarias en un gran escenario de combate aéreo

El Ejército del Aire y del Espacio ha iniciado el ejercicio Ocean Sky 2025, el principal adiestramiento de combate aéreo organizado por España y uno de los más relevantes de Europa. Durante dos semanas, los cielos del sur del archipiélago canario se transforman en un escenario de operaciones donde unidades nacionales y aliadas pondrán a prueba sus capacidades tácticas y su interoperabilidad.

El ejercicio está dirigido por el Mando Aéreo de Combate (MACOM) y tiene su base principal en Gando, con apoyo de la Base Aérea de Lanzarote. Participan las alas 11, 12, 14, 15, 31 y 46 del Ejército del Aire y del Espacio, junto a fuerzas aéreas de Alemania, Grecia, Portugal, India y Estados Unidos, además de la iniciativa europea EART (European Air Refuelling Training).

Más de medio centenar de aeronaves componen el despliegue internacional, entre ellas cazas F-18M, Eurofighter, F-16, F-15E y Su-30MKI, junto a aviones cisterna MRTT, KC-767, A-332 y A400M. Este contingente multinacional de gran envergadura tiene como objetivo reforzar la cooperación entre aliados y mejorar la capacidad operativa en misiones conjuntas de defensa aérea y combate táctico avanzado.

La elección del archipiélago canario como escenario no es casual. Sus condiciones meteorológicas estables y la baja densidad de tráfico aéreo permiten realizar entrenamientos complejos con total seguridad. Canarias ofrece un entorno único para la simulación de combates entre grandes fuerzas aéreas combinadas, facilitando un adiestramiento realista y eficiente en el que se prueban procedimientos y capacidades en situaciones exigentes.

Ocean Sky 2025 entrena misiones de superioridad aérea tanto defensivas (Defensive Counter-Air, DCA) como ofensivas (Offensive Counter-Air, OCA), simulando escenarios de combate real. Estos ejercicios fortalecen la interoperabilidad, el liderazgo táctico y la coordinación internacional, elementos esenciales para garantizar la seguridad colectiva en el espacio aéreo europeo y mantener la preparación ante posibles amenazas globales.