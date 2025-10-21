El Grupo Oesía desembarca en Córdoba con un nuevo hub tecnológico de seguridad y defensa

El Grupo Oesía ha inaugurado en Córdoba un nuevo hub de innovación con el que pretende impulsar proyectos de alta tecnología en los ámbitos civil, de seguridad y defensa. La iniciativa refuerza la presencia de la compañía en Andalucía y consolida a la capital cordobesa como uno de los polos tecnológicos más dinámicos del sur de España.

El acto de presentación se ha celebrado en el Ayuntamiento de Córdoba, donde el alcalde, José María Bellido, ha destacado la llegada de una empresa "puntera en innovación y tecnología". Según el regidor, el nuevo centro va a generar empleos cualificados, favorecerá la retención del talento local y potenciará la colaboración público-privada en el desarrollo industrial de la provincia.

En una primera fase, el hub se centrará en proyectos de transformación digital, innovación y ciberseguridad para administraciones públicas y empresas privadas. Posteriormente, ampliará su actividad al ámbito de la seguridad y la defensa, un área estratégica para el grupo, que combina capacidades de ingeniería digital e industrial con casi cinco décadas de experiencia en soluciones tecnológicas de uso dual.

El presidente ejecutivo de Grupo Oesía, Luis Furnells, ha subrayado que la elección de Córdoba responde a su "apuesta por una provincia con condiciones óptimas y talento altamente cualificado". Ha afirmado que el objetivo es desarrollar desde la ciudad iniciativas que integren innovación, industria y alta tecnología, fortaleciendo el ecosistema local y generando nuevas oportunidades de empleo estable y especializado.

El grupo ya trabaja en tres líneas principales: ciberseguridad, transformación digital y soluciones tecnológicas aplicadas a infraestructuras críticas e industrias estratégicas. Su división Cipherbit desarrolla proyectos avanzados de protección de redes, como la implantación de la plataforma OpenNAC Enterprise en la Diputación de Córdoba, destinada a garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo en el acceso a la red corporativa.

Además, la compañía reafirmó su compromiso de convertirse en socio tecnológico de referencia para la Base Logística del Ejército de Tierra. Oesía ofrecerá su experiencia en integración de sistemas, digitalización de procesos y protección de infraestructuras críticas para contribuir a la modernización de este proyecto clave en la estrategia de defensa nacional y en el desarrollo industrial andaluz.