Quest Global premia a Sener, Airbus y PLD Space en sus Innovation Awards por impulsar la ingeniería española

Quest Global ha anunciado los ganadores de la cuarta edición de sus Innovation Awards, que se entregarán el próximo 30 de octubre en Madrid. Estos galardones distinguen a personas, empresas e instituciones que están impulsando la innovación tecnológica e industrial en España, contribuyendo a reforzar el papel de la ingeniería como motor de progreso económico y social en el país.

Entre los premiados figuran la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Airbus Helicopters España, el Grupo Sener, AIRTIFICIAL, el experto en defensa Carlos Damián Suárez y la compañía aeroespacial PLD Space. Con estos reconocimientos, Quest Global pone en valor el talento nacional que destaca por su capacidad para competir en sectores de alta tecnología y proyección internacional.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha sido distinguida con el premio al Apoyo Institucional a la Innovación, que recogerá su consejero, José Carlos Gómez Villamandos. Airbus Helicopters España recibirá el galardón a la Globalización de la Innovación, con su director general, Fernando Lombo, al frente. Ambas entidades destacan por su impulso a la cooperación tecnológica y al desarrollo industrial sostenible.

El Grupo Sener será reconocido con el premio a la Innovación Sostenible, en manos de su presidente, Andrés Sendagorta, por su compromiso con un modelo de ingeniería eficiente y respetuoso con el entorno. AIRTIFICIAL, por su parte, recibirá el premio a la Innovación Tecnológica, que recogerá su director general, Guillermo Fernández de Peñaranda, como reconocimiento a su labor en automatización, robótica y soluciones inteligentes para la industria.

El galardón a la Trayectoria en Innovación será para Carlos Damián Suárez, asesor experto en el sector de la Defensa y exdirectivo de Airbus e Indra, por su amplia carrera dedicada al impulso tecnológico nacional. PLD Space, líder en lanzadores reutilizables, ha sido reconocida con el premio a la Innovación Disruptiva, que recogerá su presidente ejecutivo, Ezequiel Sánchez, destacando el auge del sector aeroespacial español.

"Cada avance tecnológico empieza con una idea, pero solo la pasión y el rigor de la ingeniería la convierten en progreso", ha señalado Luis Javier Codón, director general de Quest Global España. Con más de 25 años de trayectoria y presencia en 18 países, Quest Global se consolida como un referente mundial en servicios de ingeniería y socio clave para un modelo industrial más avanzado y sostenible.