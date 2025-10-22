Nuevo hito del Ejército del Aire: un A330 MRTT realiza el vuelo sin escalas más largo de su historia

El Ejército del Aire y del Espacio ha batido un nuevo récord con el A330 MRTT del Ala 45 (Torrejón de Ardoz), que el pasado 15 de octubre completó el vuelo sin escalas más largo de su historia. La aeronave despegó del aeropuerto de Hangzhou, en China, y recorrió 11.600 kilómetros hasta la Base Aérea de Torrejón, atravesando doce países en un trayecto de 15 horas y 26 minutos.

La misión formaba parte de un vuelo de transporte de personal que cubrió la ruta España-Egipto-China-España. A los mandos se encontraba el teniente coronel Pedro Arjona, acompañado por una tripulación compuesta por cuatro pilotos, tres sobrecargos, seis auxiliares de vuelo, dos mecánicos y un electrónico de vuelo. Todos completaron la operación sin incidencias, cumpliendo estrictamente los protocolos establecidos.

El trayecto supuso un desafío técnico y humano de primer nivel. Durante la planificación y ejecución se afrontaron distintos obstáculos: diferencias en la normativa de vuelo entre países, interferencias en los sistemas de navegación y comunicación, cálculo de combustible, coordinación internacional y el cruce de la cordillera del Himalaya, una de las zonas más exigentes para la aviación militar por su altitud y condiciones meteorológicas extremas.

Además, la operación implicó un meticuloso control de los periodos de actividad y descanso de la tripulación, para garantizar la seguridad y el rendimiento durante un vuelo de más de quince horas. La gestión de la fatiga, la monitorización de los sistemas y la coordinación con los centros de control a lo largo de doce espacios aéreos diferentes fueron aspectos clave del éxito de la misión.

El vuelo, completado sin novedad, representa un hito en la historia reciente del Ejército del Aire y del Espacio, consolidando la fiabilidad y las prestaciones del Airbus A330 MRTT como vector estratégico de transporte y reabastecimiento. Este modelo, designado TK-24 en las Fuerzas Armadas españolas, se ha convertido en una de las plataformas más versátiles de la flota nacional.

Este récord no solo tiene valor simbólico, sino también operativo. Refleja el salto de capacidades alcanzado por las Fuerzas Armadas en proyección estratégica y autonomía logística. El A330 MRTT demuestra su potencial como herramienta esencial para el transporte de personal y material a grandes distancias, reforzando la capacidad de respuesta de España ante misiones internacionales y escenarios de emergencia.