Airbus, Leonardo y Thales crean un gigante espacial para reforzar la autonomía estratégica europea

La multinacional europea Airbus, la italiana Leonardo y la francesa Thales han sellado un acuerdo para fusionar sus divisiones espaciales. El objetivo, según han anunciado en un comunicado conjunto, es crear una nueva empresa que sirva para reforzar la autonomía estratégica de Europa en un sector cada vez más competitivo y dominado por potencias como Estados Unidos y China.

La nueva entidad, que se espera que esté plenamente operativa en 2027, nacerá con unas cifras imponentes. Dará empleo a unas 25.000 personas en toda Europa y contará con una facturación anual estimada de 6.500 millones de euros a finales de 2024. Su cartera de pedidos, además, ya representa más de tres años de ventas previstas, lo que le asegura una sólida posición de partida.

El reparto de poder en este nuevo gigante espacial quedará distribuido de forma equilibrada entre sus creadores. Airbus controlará el 35 por ciento de la nueva empresa, mientras que Leonardo y Thales se repartirán el resto a partes prácticamente iguales, con un 32,5 por ciento del accionariado cada una. La compañía operará bajo un modelo de control conjunto y una estructura de gobierno equilibrada.

El propósito fundamental de esta alianza es crear "una entidad sólida, innovadora y competitiva a escala mundial". La nueva empresa desarrollará una cartera completa de tecnologías y soluciones, desde infraestructura espacial hasta servicios, aunque quedarán excluidos los lanzadores espaciales. Con ello, aspiran a convertirse en un socio de confianza para los programas espaciales soberanos de los distintos gobiernos europeos.

Las tres compañías implicadas han destacado que la fusión generará importantes sinergias anuales "de varios cientos de millones de euros" en ingresos operativos en un plazo de cinco años. Además, prevén ingresos adicionales gracias a una oferta de productos y servicios más competitiva que les permitirá aumentar su alcance comercial a nivel mundial y crecer en los mercados de exportación.

Los consejeros delegados de Airbus, Leonardo y Thales han calificado el proyecto como "un hito fundamental para la industria espacial europea". En su declaración conjunta, han subrayado que esta unión "encarna nuestra visión compartida de construir una presencia europea más fuerte y competitiva en un mercado espacial global cada vez más dinámico".