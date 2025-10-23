España se suma a la iniciativa de la OTAN de comprar armas a Estados Unidos para enviarlas a Ucrania

El Gobierno de España participará en la nueva iniciativa de la OTAN para adquirir armamento destinado a Ucrania mediante compras conjuntas a Estados Unidos. Así lo confirmó este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del Consejo Europeo en Bruselas, aunque ha evitado precisar la cuantía de la contribución española o los sistemas concretos que se financiarán con fondos públicos.

Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo "lleva semanas estudiando" la forma de sumarse a la llamada Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), una herramienta creada por la OTAN para canalizar compras colectivas de armamento. El objetivo es reforzar la capacidad defensiva de Kiev ante la ofensiva rusa y agilizar la entrega de material militar de fabricación estadounidense.

Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press han explicado que España se unirá a la "amplia mayoría" de países aliados que ya participan en este programa. A través de PURL, los miembros de la Alianza Atlántica comparten recursos financieros para adquirir armas, municiones, misiles y defensas antiaéreas, la mayoría procedentes de la industria de defensa de Estados Unidos, principal proveedor militar de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

El presidente del Gobierno ha defendido que España sigue siendo un "país comprometido" con la OTAN y con el "apoyo integral" a Ucrania, no solo en el plano humanitario, sino también energético y militar. Sánchez ha destacado que España enviará nuevos generadores eléctricos ante la llegada del invierno y que comunicó personalmente al presidente Volodimir Zelenski la decisión de sumarse al plan aliado.

Según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, más de la mitad de los 32 Estados miembros ya han confirmado su adhesión a la iniciativa. Alemania, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Suecia y Canadá han cerrado compras conjuntas por valor de 2.000 millones de euros en misiles, sistemas antiaéreos y munición estadounidense. España, de momento, no ha detallado la magnitud de su aportación ni los plazos previstos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya había adelantado la posibilidad de participar en el programa durante la reciente reunión de ministros aliados en Bruselas. "España va a ser siempre parte de la solución y, si es necesario entrar en esa iniciativa para ayudar a Ucrania, la prioridad es Ucrania", afirmó entonces Robles, dejando abierta la puerta a un compromiso que ahora se confirma oficialmente.