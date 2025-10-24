España lanza con éxito el SpainSat NG II y ya tiene en el espacio su propia constelación de satélites militares

El satélite militar SpainSat NG II ha sido lanzado con éxito durante la madrugada de este viernes desde Cabo Cañaveral (Florida) a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. El despegue se produjo a las 3:30 horas (hora peninsular) –tras un retraso sobrevenido de 24 horas– y marca un nuevo hito para la industria espacial española, que sitúa a nuestro país entre las potencias europeas en comunicaciones seguras por satélite.

El lanzador colocó al SpainSat NG II en una órbita de transferencia geoestacionaria, a unos 4.000 kilómetros de la Tierra. Desde ahí iniciará su viaje hacia su posición final, a 36.000 kilómetros, en el meridiano 30 oeste. Airbus e Hisdesat, las dos empresas constructoras del aparato, supervisarán durante los próximos meses el proceso de puesta en órbita y la validación técnica del satélite.

Con este lanzamiento se completa el programa SpainSat NG, el proyecto espacial más ambicioso desarrollado en España. Los dos satélites gemelos, el SpainSat NG I y el NG II, forman la constelación de comunicaciones gubernamentales más avanzada de Europa, con más de seis toneladas de peso cada uno y una participación nacional del 45 por ciento en su desarrollo.

El programa ha sido liderado por Airbus Defence & Space y Thales Alenia Space, con la colaboración de las principales empresas del sector español, entre ellas Indra, Sener e Hispasat. Representantes del Ministerio de Defensa, Industria y la Agencia Espacial Española asistieron al lanzamiento junto a directivos de las compañías implicadas.

Está previsto que los satélites entren en servicio conjunto en la primavera de 2026. Su cobertura abarcará dos tercios del planeta, desde Estados Unidos hasta Singapur, dando soporte a las Fuerzas Armadas españolas, la OTAN y el programa europeo GOVSATCOM. España se consolida así como referencia en defensa y seguridad espacial.

El consejero delegado de Hisdesat, Miguel Ángel García Primo, ha destacado que el lanzamiento "completa un ciclo histórico para el sector espacial español" y refuerza el papel de España "como referente europeo en comunicaciones seguras por satélite". El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración público-privada entre el Ministerio de Defensa, Hisdesat y la Agencia Espacial Europea.