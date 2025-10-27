Un portaaviones de EEUU pierde un caza y un helicóptero en menos de una hora en el Mar de la China Meridional

Un caza F/A-18F Super Hornet de la Marina de Estados Unidos y un helicóptero MH-60R Sea Hawk, ambos asignados al portaaviones USS Nimitz (CVN-68) se estrellaron en dos accidentes separados ayer domingo en el Mar de China Meridional, según ha informado la Flota del Pacífico de Estados Unidos en redes sociales.

Cerca de las 14:45, hora local, el citado helicóptero, asignado a los "Battle Cats" del Escuadrón de Ataque Marítimo de Helicópteros (HSM) 73, "se hundió en aguas del Mar de China Meridional mientras realizaba operaciones de rutina", según se puede leer en la publicación en X de la Flota del Pacífico.

De igual manera, a las 15:15 el Super Hornet asignado a los "Fighting Redcocks" del Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 22 "también se hundió en aguas del Mar de China Meridional mientras realizaba operaciones rutinarias desde el Nimitz".

Desde la cuenta de X de la Flota del Pacífico de Estados Unidos tambien señalan que los tripulantes del caza lograron eyectarse con éxito y fueron rescatados por los equipos de búsqueda y rescate asignados al Grupo de Ataque de Portaaviones 11, al igual que la tripulación de helicóptero accidentado. "Todo el personal involucrado se encuentra a salvo y en condición estable. La causa de ambos incidentes está actualmente bajo investigación", señalan.

Ante estos sucesos, el presidente Donald Trump ha señalado a la prensa, a bordo del Air Force One rumbo a Tokio este lunes, que estos incidentes podrían estar provocados por "combustible en mal estado", según AP. Además, ha descartado cualquier acto ilícito y ha precisado que no había "nada que ocultar".

Esta misma agencias señala que en abril de 2025 tuvo lugar otro accidente con un F/A-18. En este caso, el avión se deslizó de la cubierta del portaaviones USS Harry S. Truman y cayó en el Mar Rojo. Un mes mas tarde tuvo lugar un incidente similar. Un F/A-18 que estaba buscando aterrizar en el portaaviones se cayó por la borda después de aparentemente no lograse atrapar los cables de acero que lo tenían que frenar. En estos dos incidentes no hubo ningún fallecido pero aún se han publicado los resultados de estas investigaciones.