Airbus cierra un acuerdo con la industria de defensa de Portugal para situar al Eurofighter como sustituto de los F-16

La multinacional europea Airbus ha firmado un memorando de entendimiento con el clúster aeronáutico y de defensa AED Portugal para promover la cooperación industrial en torno al caza Eurofighter Typhoon. El objetivo es situar este avión europeo como la principal opción para reemplazar la actual flota de cazas F-16 Fighting Falcon que está operativa en la Fuerza Aérea Portuguesa.

El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de una propuesta industrial que permita la participación de empresas portuguesas en el programa Eurofighter. Airbus subraya que la alianza refuerza la autonomía estratégica europea y se apoya en décadas de colaboración con Portugal, especialmente en programas como el avión de transporte militar C-295, ensamblado en instalaciones de la compañía.

La cooperación con la industria portuguesa permitiría integrar a más de una treintena de empresas locales en la cadena de suministro de la multinacional europea. El proyecto abriría oportunidades de transferencia tecnológica, mantenimiento y producción de componentes, impulsando la competitividad y el empleo cualificado en el sector aeroespacial y de defensa de Portugal.

Airbus Defence and Space and the Portuguese Cluster for Aeronautics, Space and Defence Industries (AED Cluster Portugal) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to identify cooperation opportunities ahead of the upcoming fighter fleet replacement in the country. 🇵🇹 In… pic.twitter.com/4yT0lAuaV9 — Airbus Defence (@AirbusDefence) October 27, 2025

El memorando llega en un momento en que Lisboa estudia diversas opciones para sustituir su flota de F-16, operativos desde los años noventa. Aunque el país había mostrado interés por el F-35 estadounidense, el Gobierno portugués ha manifestado su intención de valorar alternativas europeas que refuercen la cooperación industrial y la soberanía tecnológica del continente.

La firma de este memorando se produce solo unas horas después de que Erdogan haya dado un portazo a Estados Unidos y haya firmado la compra de cazas Eurofighter por valor de casi 9.000 millones de euros.