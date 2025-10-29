El Gobierno aprueba más de 5.550 millones en armamento: cazas Hürjet, blindados Pizarro, radios SDR o el MC3

El Gobierno sigue convirtiendo la inversión en Defensa en una de las grandes protagonistas de sus sesiones del Consejo de Ministros. Lo lleva haciendo desde inicios del pasado mes de septiembre. Cada semana va aprobando adelantos multimillonarios a la industria nacional de Defensa o grandes paquetes de inversión en la modernización constante que necesitan las Fuerzas Armadas españolas.

Todo ello no sólo con el objetivo de cumplir con las necesidades de la defensa nacional, sino también para tratar de alcanzar los compromisos de inversión alcanzados en la OTAN y la UE. En las últimas horas ha vuelto a hacer una nueva demostración de ello. El Consejo de Ministros ha aprobado en las últimas horas la firma de siete contratos asociados a diferentes Programas Especiales de Armamento (PEM) con un valor superior a los 5.550 millones de euros.

El programa de mayor inversión, con un montante económico de 3.120 millones de euros, es para el Sistema Integrado de Entrenamiento ITS-C (Integrated Training System - Combat). Se trata, ni más ni menos, de los adiestradores avanzados o cazas básicos Hürjet, de diseño turco, pero que van a ser adaptados y españolizados por la industria española, y que deben sustituir a los actuales F5 Northrop de la Escuela de Caza y Ataque (Ala 23) del Ejército del Aire.

El Ejecutivo explica que este programa "busca actualizar, ampliar y renovar las capacidades de instrucción en un contexto de crecientes exigencias tecnológicas y operativas, garantizando una preparación óptima para escenarios de seguridad cada vez más complejos". El contrato tendrá vigencia desde su formalización hasta el 30 de noviembre de 2035, momento en el que se deberían haber recibido todos los aparatos, sin posibilidad de prórroga.

El segundo contrato por inversión económica es el de las radios definidas por software SDR, con un importe económico de 1.174,3 millones de euros. Está asociado al Programa Especial de Armamento del Sistema Conjunto de Radio Táctica y tiene como objetivo renovar los equipos de radiocomunicaciones tácticas de las Fuerzas Armadas, para garantizar un intercambio seguro y fiable de la información táctica en operaciones.

Este contrato busca una solución al problema generado en las Fuerzas Armadas por el Gobierno de Pedro Sánchez por su veto a la tecnología israelí, pues el desarrollo inicial quedó en el limbo tras ganar hace varios años un sistema que provenía de una empresa militar de ese país. La referencia del Consejo de Ministros explica ahora que el nuevo contrato tendrá una duración desde su formalización hasta el 30 de diciembre de 2034, sin posibilidad de prórroga.

El tercer contrato en cuantía es el del sistema de Conectividad Multidisciplinar MC3 (Mando, Control y Comunicaciones), destinado a modernizar los sistemas desplegables de mando y control de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. El importe es de 785,1 millones de euros y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2035, sin posibilidad de prórroga.

El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo la firma del contrato para la modernización y mejora de los vehículos de combate de infantería VCI/C Pizarro del Ejército de Tierra, con el fin de actualizar la versión Fase I, en servicio desde 2003, y alinear sus capacidades con la Fase II. El coste económico asciende a 261,8 millones de euros y el contrato estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2031, sin posibilidad de prórroga.

El Gobierno ha autorizado también el contrato de suministro para la adquisición de la Capacidad Cripto Multipropósito y Multidominio de las FAS, destinada a incorporar nuevos medios de cifrado de voz táctica y datos para los sistemas de Mando y Control (CIS). El programa prevé la compra de cifradores tácticos comunes, con alto nivel de seguridad y capacidad criptológica dual nacional-OTAN, por un valor de 158,6 millones de euros.

Asociado también a los blindados Pizarro, y a los nuevos vehículos de Zapadores Castor, está otro de los contratos aprobados, con una cuantía económica de 26,9 millones de euros. Se trata de cambiar la transmisión de los vehículos Pizarro Fase II y de los Castor, quitando el actual sistema SG850, que ha venido dando problemas, por un nuevo sistema de transmisiones SG35T.

Por último, se ha autorizado el contrato de fabricación y suministro de un sistema radar de localización de orígenes de fuego indirecto, destinado a sustituir los radares AN/TPQ 36, en servicio desde 1989 y al final de su vida útil, y a dotar a la Brigada de Infantería de Marina de esta capacidad actualmente inexistente. El contrato tiene una cuantía económica de 24,7 millones de euros y tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2028.