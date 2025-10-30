Estados Unidos refuerza su alianza militar con Corea del Sur y le construirá un submarino de propulsión nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles en una publicación en redes sociales que en Filadelfia se construirá un submarino de propulsión nuclear para Corea del Sur. Este astillero fue comprado en 2024 por el Grupo Hanwha surcoreano.

"Corea del Sur construirá su submarino de propulsión nuclear en los astilleros de Filadelfia, aquí mismo en los Estados Unidos. La construcción naval en nuestro país pronto experimentará un gran regreso", ha señalado Trump en una publicación en la red social Truth Social.

Los "anticuados" submarinos diésel

De igual manera, el mandatario norteamericano ha señalado en otra publicación que la alianza militar con Corea del Sur es "más sólida que nunca". "He autorizado la construcción de un submarino de propulsión nuclear, en lugar de los anticuados y mucho menos ágiles submarinos de propulsión diésel que poseen actualmente", ha añadido Trump.

En la reunión que mantuvieron el miércoles el presidente Trump y su homólogo surcoreano Lee Jae Myung este último señaló que el objetivo de Corea del Sur era modernizar la alianza con Estados Unidos.

De igual manera, Lee Jae Myung ha comentado que los actuales submarinos diésel cuentan con limitaciones a la hora de rastrear las actividades submarinas de otros países. Además, si Corea del Sur contase con submarinos de propulsión nuclear podría ayudar a las actividades de Estados Unidos en la región, según Associated Press.

Por otro lado, desde esta misma agencia señalan que los submarinos propulsados por diésel tienen que emerger de manera regular para recargar sus baterías mientras que aquellos que son de propulsión nuclear cuentan con una autonomía superior y con la capacidad de permanecer sumergidos por más tiempo.

Además, Corea del Norte presentó en marzo de 2025 por primera vez un submarino de propulsión nuclear en construcción por lo que podría representar una amenaza para Estados Unidos y Corea del Sur.

Donald Trump tambien ha comentado que Corea de Sur ha acordado pagar a Estados Unidos 350 mil millones de dólares a cambio de una reducción de los aranceles que Washington impone al país asiático. "Además, se ha comprometido a comprar grandes cantidades de nuestro petróleo y gas, y las inversiones en nuestro país por parte de acaudalados empresarios y empresas surcoreanas superarán los 600 mil millones de dólares", ha explicado Trump.