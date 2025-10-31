Indra lanza IndraMind, su división de IA y ciberdefensa para combatir los peligros de la guerra híbrida

Indra ha presentado oficialmente IndraMind, su nueva división especializada en inteligencia artificial (IA) soberana y ciberdefensa, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y la protección integral de ciudadanos, infraestructuras y activos críticos. La compañía española da así un paso decisivo hacia la soberanía tecnológica y la superioridad estratégica en el ámbito de la defensa y la seguridad europea.

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, ha destacado que IndraMind es la respuesta ante una nueva etapa en la que Europa necesita recuperar control sobre sus capacidades tecnológicas. "Queremos impulsar la soberanía tecnológica de España y Europa, aplicando nuestro conocimiento y liderazgo en sistemas críticos", ha afirmado durante el lanzamiento celebrado en las últimas horas.

El consejero delegado José Vicente de los Mozos ha explicado que la compañía ha alineado su estrategia con las tres grandes tendencias del mercado de seguridad y defensa: superioridad cognitiva, operaciones autónomas y resiliencia ciber. Estas capacidades serán esenciales para mantener la ventaja operativa en escenarios de guerra híbrida, donde la rapidez y la coordinación resultan determinantes.

El nuevo sistema se define como un "cerebro digital" capaz de pensar, decidir y anticiparse en tiempo real. Según ha explicado su director, Ignacio Martínez, IndraMind permite que los sistemas actúen con autonomía y velocidad, mejorando la toma de decisiones en situaciones críticas. "Hemos creado una tecnología que aprende, se adapta y se adelanta a los retos futuros", ha señalado.

La división se apoya en más de dos décadas de experiencia de Indra en ámbitos como ciberseguridad, ciberdefensa, guerra electrónica, inteligencia artificial, big data y plataformas autónomas. Esta integración de tecnologías convierte a IndraMind en un actor único en el mercado, capaz de ofrecer una cadena de valor completa con productos propios de nueva generación.

IndraMind nace en un contexto de riesgos híbridos crecientes, donde las amenazas combinan ataques físicos, digitales y de desinformación. Su tecnología permite coordinar una respuesta civil y militar unificada, aplicable a la vigilancia de fronteras, la gestión de emergencias y la protección de infraestructuras críticas. El enfoque holístico refuerza la resiliencia del país ante escenarios de crisis complejos.

La nueva división inicia su actividad con un volumen de negocio superior a los 300 millones de euros y una plantilla de 3.000 profesionales altamente cualificados. IndraMind se consolida así como una pieza clave en la estrategia europea para reducir la dependencia tecnológica de terceros países y fortalecer la autonomía estratégica de la Unión Europea.

Con IndraMind, Indra reafirma su posición como referente en innovación para la defensa y la seguridad. La compañía busca liderar la transición hacia sistemas inteligentes y soberanos, donde la inteligencia artificial y la ciberresiliencia sean pilares de la protección nacional. "Es una apuesta por la soberanía, la comprensión, la acción y la superioridad estratégica", ha concluido Escribano.