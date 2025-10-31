Un muerto y un herido grave por la explosión de un artefacto en la base de la Legión en Almería

La tragedia ha alcanzado este viernes al Ejército de Tierra. Un militar ha fallecido y otro ha resultado gravemente herido en la mañana de este viernes fruto de la explosión de un artefacto en las instalaciones de la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro "Álvarez de Sotomayor", en Viator (Almería), sede de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, según han confirmado fuentes del Ejército de Tierra.

La explosión se ha producido poco antes de las 11.00 horas por causas que todavía se desconocen. Desde la instalación militar se ha movilizado al servicio de emergencias 112 Andalucía, que se ha trasladado hasta el lugar de los hechos. Junto a ellos, han llegado a la zona efectivos Bomberos de Almería, la Policía Local de Viator, la Guardia Civil y los servicios sanitarios del 061.

De hecho, estos últimos, han movilizado un helicóptero medicalizado con el que se ha trasladado al herido hasta el centro hospitalario grave hasta el Hospital Universitario de Torrecárdenas, situado en Almería capital. Junto a él han sido trasladados otros militares que han resultado heridos leves fruto de la deflagración.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer las causas del suceso. Aunque las primeras hipótesis de los agentes apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, la Brigada de la Legión no ha confirmado oficialmente este extremo a la espera de que avancen las pesquisas.