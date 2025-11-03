La advertencia de Trump a China: "Conocen las consecuencias" de una invasión a Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que China conoce las "consecuencias" de una posible invasión china de Taiwán aunque ha especificado que durante la cumbre bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, el pasado miércoles este tema no se mencionó.

"Ellos saben lo que pasaría. Él sabe lo que pasaría, y ha dicho abiertamente que nunca haría nada mientras yo fuera presidente, porque conocen las consecuencias", ha asegurado Trump en una entrevista de la cadena CBS según Europa Press.

Además, el mandatario norteamericano ha comentado que el presidente chino "nunca sacó a relucir la cuestión" durante el encuentro que mantuvieron ambos en la ciudad surcoreana de Busan debido a que "entiende muy bien la situación".

Situación en Taiwán

A principios de octubre, el presidente de Taiwán anunció que crearía un sistema de defensa antiaérea con el objetivo de defender su territorio ante la creciente amenaza china. El nuevo sistema recibirá el nombre de "Cúpula T" (T-Dome).

De igual manera, el mandatario taiwanés anunció que iba a proponer un aumento en el gasto en defensa hasta el 3% del PIB en 2026 y hasta el 5% para el año 2030. De esta manera, Taiwán podría "aumentar las capacidades militares" frente a "los enemigos", según el presidente taiwanés.

Desde Europa Press señalan que el partido de Lai Ching Te, el Partido Progresista Democrático (DPP), se encuentra actualmente impulsando la aprobación de un presupuesto extraordinario que prevé aumentar la partida en defensa hasta el 3,32% del PIB. En el caso de aprobarse este procedimiento, la administración Trump podría aprobar una venta de armas a Taiwán.

Sobre la posible venta de armas, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhang Xiaogang, pidió a Estados Unidos que reconozcan las consecuencias de la venta de armas a Taiwán.

"El Ejército Popular de Liberación de China aplastará firmemente cualquier complot separatista de 'independencia de Taiwán' e injerencia extranjera, y salvaguardará la soberanía nacional y la integridad territorial de China con capacidades más sólidas y medios más fiables", precisó el portavoz chino en una nota de prensa publicada el pasado jueves.

Por otro lado, a finales de septiembre un informe publicado por el Royal United Services Institute (RUSI) menciona que Xi Jinping ha ordenado al Ejército Popular de Liberación (EPL) que esté preparado para tomar Taiwán para el año 2027. El informe también menciona que Rusia estaría vendiendo tecnología militar a China para preparar una invasión aérea a la isla.