Nueva provocación de Corea del Norte: dispara artillería durante la visita de un alto cargo de EEUU a Corea del Sur

Corea del Sur ha acusado a Corea del Norte de realizar disparos de artillería durante la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a la Zona Desmilitarizada entre las dos Coreas, según Europa Press.

La agencia coreana de noticias Yonhap ha señalado que Pyongyang disparó cerca de 10 proyectiles de artillería con su sistema de lanzacohetes múltiple a principios de esta semana, justo coincidiendo con la visita de Hegseth y su homólogo surcoreano a la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa ambas partes de la península de Corea.

La misma agencia señala que los cohetes fueron lanzados hacia las aguas del norte del Mar Amarillo sobre las 16:00 del lunes, menos de una hora antes de la llegada de Hegseth al Campamento Bonifas, en la DMZ.

Desde Corea del Sur también señalan que Pyongyang disparó otros 10 proyectiles el sábado sobre las 15:00, coincidiendo con las conversaciones entre el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y el presidente chino, Xi Jinping, en la ciudad de Gyeongju, en el sureste del país.

"Nuestro Ejército supervisa de cerca las diversas actividades de Corea del Norte bajo la firme postura defensiva combinada de Corea del Sur y Estados Unidos y mantiene unas capacidades y una postura capaces de responder de forma abrumadora a cualquier amenaza", ha señalado el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur según Europa Press.

Desde Yonhap señalan que los lanzamientos de Corea del Norte no violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero su lanzacohetes múltiple de 240 mm pone a la capital del país, Seúl, y a sus áreas cercanas dentro del alcance de los objetivos.

De igual manera, en octubre también Corea del Norte disparó varios misiles balísticos, una semana antes de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a Corea del Sur para participar en la cumbre del foro Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Red de satélites

Por otro lado, el domingo el Ministerio de Defensa de Corea del Sur informó de que había conseguido desplegar su quinto satélite espía y completar así su programa orbital.

La operación conjunta de los cinco satélites con los que cuentan "permitirá una detección más rápida y precisa de las provocaciones de Corea del Norte", según el ministerio. En concreto, se espera que los cinco satélites de Corea del Sur puedan monitorizar a Corea del Norte cada dos horas.