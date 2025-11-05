El Gobierno aprueba 700 millones para el caza de sexta generación FCAS y 140 millones para munición de artillería

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a convertir, una vez más, la inversión en Defensa en uno de los grandes protagonistas de su Consejo de Ministros. Es un tema que no suele tocarse durante las ruedas de prensa, pues para el Ejecutivo es un tema que resulta incómodo, pero en los dos últimos meses siempre que se publican las referencias del encuentro terminan apareciendo importantes partidas económicas.

El de la sesión celebrada ayer martes no ha sido una excepción. En total, el Ejecutivo ha dado luz verde a cuatro nuevos contratos que suman un importe económico cercano a los 900 millones de euros. El gran beneficiado en esta ocasión es el Ejército del Aire y el Espacio, que es protagonista de tres de ellos y de un porcentaje muy alto de la inversión total que ha sido aprobada por el Gobierno.

La mayor cuantía económica es para dos contratos asociados al futuro caza de sexta generación que la industria española intenta desarrollar junto a la de Alemania y Francia. Un proyecto del que Indra es la empresa española líder, aunque también están implicados otros grandes del sector como Airbus. Es el que se conoce como programa FCAS y para el que el Ejecutivo aprueba una partida de 540 millones y otra de 160 millones (700 millones de euros en total).

"El objeto del contrato es el desarrollo de demostradores tecnológicos y actividades de demostración para la maduración de tecnologías aplicadas al programa Next Generation Weapon System (NGWS), haciendo posible la obtención de capacidades militares futuras de las Fuerzas Armadas (FAS) en el ámbito aeroespacial", explica la referencia del Consejo de Ministros sobre el primero de ellos, el de mayor cuantía.

"El objeto de este contrato es el desarrollo del concepto del Future Combat Air System (FCAS) nacional, así como la experimentación del mismo y la identificación de su alcance inicial, lo que permitirá la realización de las futuras operaciones militares desde el ámbito aeroespacial", añade sobre el segundo, el de menor coste económico de los dos.

El tercer contrato, que tiene un importe 143,3 millones de euros, es para la adquisición de munición de artillería de campaña de 105 milímetros. Según se explica, atiende a la necesidad del Ejército de Tierra de mantener las capacidades de artillería de campaña para ser proyectadas en los diferentes teatros de operaciones donde se requiera. Esto supone mantener un nivel de instrucción constante previo a los posibles despliegues".

El último de los contratos aprobados, por un valor de 40 millones de euros, es para adquirir diverso material para los cazas F-18 que prestan servicio en el Ala 12 (Torrejón de Ardoz) y Ala 15 (Zaragoza) del Ejército del Aire y el Espacio. Para ello, el Ejecutivo tiene un contrato firmado con el Gobierno de Estados Unidos que le permite acceder a este tipo de material.