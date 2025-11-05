Países Bajos estudia la producción de misiles AMRAAM de EEUU para apoyar en la guerra de Ucrania

Los Países Bajos se encuentran estudiando la posibilidad de producir los misiles aire-aire de alcance medio avanzados AIM-120 AMRAAM, según una nota de prensa publicada por el Ministerio de Defensa neerlandés este lunes. El Gobierno estadounidense por su parte ha aprobado un estudio de viabilidad y la empresa Raytheon, fabricante de estos misiles, es la encargada de llevar a cabo la investigación.

El ministro de Defensa de Países Bajos, Ruben Brekelmans, se ha hecho eco de la noticia en su cuenta de X. "Junto con Estados Unidos, debemos aumentar la producción de defensa en los Países Bajos y Europa", ha señalado el ministro. De igual manera, Brekelmans ha destacado que "necesitamos urgentemente estos misiles AMRAAM para apoyar a Ucrania y nuestra defensa aérea".

Samen met VS moeten we defensieproductie in Nederland en Europa opschalen. Daarom wordt onderzocht hoe co-productie van Amerikaanse luchtverdedigingsmunitie (AMRAAMs) in Nederland mogelijk is. Deze AMRAAMs hebben we hard nodig voor steun aan Oekraïne en onze luchtverdediging.⤵️ pic.twitter.com/LdpFxxs6Aa — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 3, 2025

La alianza bilateral supone "un primer paso en la coproducción del sistema AMRAAM con un socio europeo de la OTAN", según señalan desde el Ministerio de Defensa.

Misil AMRAAM

Este misil forma parte del sistema de defensa aérea terrestre de medio alcance NASAMS, que el Gobierno neerlandés planea comprar. De igual manera, Países Bajos utiliza el AMRAAM para defender sus cazas F-35.

Por otro lado, desde las Fuerzas Aéreas estadounidenses señalan que el AIM-120 (AMRAAM) se trata de un misil aire-aire que cuenta con la capacidad de operar bajo cualquier condición meteorológica y que es el sucesor de la serie de misiles AIM-7 Sparrow.

Por su parte, desde Raytheon especifican que el misil AMRAAM ha sido adquirido por 40 países y se ha integrado en diferentes aviones como el F/A-18 Super Hornet, el Eurofighter Typhoon o el JAS-39 Gripen. Además, desde la compañía señalan que la versión más reciente del misil está operativa para todas las variantes del F-35 Joint Strike Fighter.

"En combates aire-aire, su avanzado sistema de guiado activo y su sofisticado buscador le permiten localizar rápidamente objetivos incluso en los entornos más complejos", señalan desde Raytheon. De igual manera, la empresa especifica que, en lanzamientos desde superficie, el AMRAAM es el arma base del NASAMS.