La fragata Numancia escolta al portaaviones estadounidense 'Gerald R. Ford' durante su cruce del Estrecho de Gibraltar

La fragata F83 Numancia, bajo el mando del capitán de fragata Álvaro Calderón Izquierdo, ha acompañado en las últimas horas al grupo de combate del portaaviones estadounidense USS 'Gerald R. Ford' (CVN-78) durante su cruce del Estrecho de Gibraltar con destino al océano Atlántico. Esta navegación conjunta simboliza la estrecha cooperación entre España y Estados Unidos, y pone de relieve la participación de la Armada en misiones de defensa colectiva.

Según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), esta colaboración refuerza los históricos vínculos con la Marina de los Estados Unidos, consolidando la confianza y coordinación entre ambos países aliados. La operación demuestra el alto nivel de interoperabilidad, preparación y compromiso de las Fuerzas Armadas españolas, que contribuyen de forma constante a la estabilidad y seguridad marítima en un enclave estratégico como el Estrecho de Gibraltar.

El USS 'Gerald R. Ford', buque insignia y portaaviones nuclear más avanzado de la Marina estadounidense, navegaba acompañado por el destructor USS 'Bainbridge' (DDG 96), al que se unió la fragata española F83 Numancia durante el tránsito. La coordinación entre los tres buques ha permitido reforzar la cooperación operativa y mejorar el entrenamiento conjunto, evidenciando la capacidad de las armadas aliadas para actuar con eficacia en escenarios de alta exigencia táctica.

Durante esta navegación, la F83 Numancia se encontraba realizando operaciones de presencia, vigilancia y disuasión (OPVD) en aguas de soberanía e interés nacional, bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS) y del Mando Operativo Marítimo (MOM). Estas misiones contribuyen a reforzar la seguridad marítima, mejorar el conocimiento del entorno y prevenir posibles amenazas, como actividades ilícitas o movimientos que puedan comprometer los intereses españoles.

La fragata F83 Numancia, perteneciente a la 41ª Escuadrilla de Escoltas con base en Rota (Cádiz), es la tercera de una serie de seis buques de su clase. Actualmente está activada en el MOM, cuya sede se encuentra en Cartagena bajo el mando del almirante Vicente Cuquerella Gamboa. Desde allí se planifican y dirigen las operaciones permanentes de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional.