Polonia lanza el mayor plan de Defensa civil de su historia: entrenará a 400.000 ciudadanos

El Gobierno de Polonia ha presentado el que califica como el "programa de Defensa civil más grande en la historia de Polonia", como parte de su plan de "capacitación universal para la Defensa". La iniciativa, bautizada como "En Guardia", formará a 400.000 voluntarios el próximo año, dirigiéndose a ciudadanos "de junior a senior", porque, según el ministro de Defensa, "cada uno de nosotros, cada ciudadano, está llamado a la defensa".

El plan integral, que se pondrá en marcha este mismo mes, no solo proporcionará habilidades de combate, sino que también incluirá una iniciativa de divulgación para menores llamada "Educación con el Ejército". Los estudiantes aprenderán "acciones de resistencia, cómo comportarse, cómo interpretar alarmas y cómo buscar lugares seguros" en una hipotética situación de guerra.

Aunque el reclutamiento está suspendido, Polonia mantiene una "calificación militar" obligatoria para los jóvenes de 19 años. Esta evaluación de salud física y mental asigna a cada persona una unidad para el caso de movilización. El Ejecutivo ha dejado claro que se trata de un censo sin reclutamiento obligatorio directo. Se prevé que 235.000 personas sean convocadas a estas pruebas de aptitud en 2026.

Para fortalecer el estatus del personal de seguridad, se aprobará una ley que creará la "Tarjeta de Familia Uniformada", con ventajas sociales y fiscales para 1,5 millones de familiares de militares, policías y bomberos. El objetivo, según el Gobierno, es que sean vistos como "ciudadanos excepcionales". También se introducirá una "Tarjeta de Reservista" con beneficios asociados.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, concluyó que "la seguridad de Polonia depende de tres cosas: un Ejército fuerte, alianzas fuertes y la fuerza de nosotros mismos, la fuerza de nuestra sociedad". Subrayó que, si bien "no todos tienen que convertirse en soldados", sí deben tener "conocimientos, información y habilidades esenciales".