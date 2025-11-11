Revés judicial a Robles: La Audiencia Nacional anula los límites de edad en la promoción interna de Tropa y Marinería

La Audiencia Nacional ha asestado revés judicial al Ministerio de Defensa al anular las resoluciones que imponían límites de edad en los procesos de promoción interna de Tropa y Marinería. El fallo llega después de que el Tribunal Supremo ya hubiera invalidado restricciones similares para la escala de suboficiales, un precedente que el departamento de Margarita Robles decidió ignorar.

La sentencia subraya que las dos resoluciones (452/06971/22 y 452/06972/22) de Defensa vulneraban derechos fundamentales al discriminar por edad sin aportar una justificación objetiva ni proporcional. Según los magistrados, Defensa conocía la doctrina fijada por el Supremo apenas semanas antes, pero aun así mantuvo los requisitos excluyentes. El tribunal tacha esta actuación de "jurídicamente insostenible" y "materialmente discriminatoria".

El tribunal destaca además el trato asimétrico dado por el Ministerio de Defensa a las distintas escalas militares. Mientras para los suboficiales se acató el criterio del Supremo eliminando los límites, para los militares de Tropa y Marinería se mantuvieron sin explicación. Este doble rasero, señala la sentencia, rompe el principio de igualdad y agrava el perjuicio causado a quienes aspiraban a promocionar.

Las consecuencias de este revés pueden ser amplias. Cientos —e incluso miles— de militares quedaron fuera de procesos selectivos por tener uno o dos años más de lo permitido, pese a que ya existía jurisprudencia suficiente para descartar este tipo de restricciones. Ahora, todos ellos disponen de una base sólida para reclamar compensaciones o la revisión de sus situaciones administrativas.

La resolución deja en evidencia la gestión del Ministerio de Defensa, que no solo desoyó la doctrina judicial sino que habría mantenido durante años unas bases de convocatoria declaradas ilegales. Diversas asociaciones profesionales ya solicitan explicaciones públicas a Robles y la apertura de un procedimiento interno para depurar responsabilidades dentro de la cadena de mando.

La Unión de Militares de Tropa (UMT), impulsora del recurso, ha celebrado la sentencia como un "punto de inflexión" en la carrera profesional de la escala más numerosa de las Fuerzas Armadas. La organización sostiene que el fallo refuerza la necesidad de revisar otros límites de edad, incluido el polémico cese obligatorio a los 45 años, cuya eliminación consideran cada vez más inevitable tras este nuevo revés a Defensa.