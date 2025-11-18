Marruecos refuerza su Fuerza Aérea con diez helicópteros H225M de Airbus

Marruecos continúa con la modernización de sus Fuerzas Armadas. El reino alauí ha firmado este martes un contrato con Airbus Helicopters para la adquisición de diez helicópteros H225M, que se integrarán en la Real Fuerza Aérea marroquí. El acuerdo, sellado durante el evento Dubai Airshow, tiene como objetivo principal dotar al ejército de nuevos aparatos para misiones de búsqueda y rescate en combate (CSAR).

En un comunicado, la compañía europea ha celebrado la decisión del país norteafricano de sustituir su antigua flota de helicópteros Puma, con más de 40 años de servicio. Bruno Even, director general de Airbus Helicopters, ha subrayado la colaboración durante décadas con Marruecos, un socio estratégico para Occidente, y ha destacado que el H225M es "el helicóptero preferido para operaciones de búsqueda y rescate en combate".

Los aparatos estarán equipados con tecnología avanzada, como un sistema electroóptico Safran Euroflir 410 y podrán portar un sistema de guerra electrónica para su autoprotección. Se trata de un modelo polivalente utilizado para operaciones especiales por países como Francia, Países Bajos o Hungría, y otros aliados internacionales como México, Brasil o Kuwait.

Esta compra se inscribe en un claro proceso de rearme del país vecino, que se refleja en el aumento del 6,9 % de su presupuesto militar para 2025. El pasado marzo, Marruecos ya cerró la compra de un lote de helicópteros de combate estadounidenses Apache AH-64E. El acuerdo con Airbus incluye además un paquete de asistencia y mantenimiento que se gestionará desde un futuro centro de la compañía en Marruecos.