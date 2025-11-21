El JEMA alerta de que Europa no puede perder el tren de los cazas de sexta generación como hizo con los de quinta

El Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), general del Aire Francisco Braco, ha advertido en las últimas horas de que ni España ni Europa pueden permitirse volver a repetir con los cazas de sexta generación el mismo error que se cometió con los de quinta generación, que no han sido capaces de desarrollarse en el continente y ha habido que salir a buscarlos fuera de Europa –exactamente, a Estados Unidos–.

Durante su participación en el II Congreso de Derecho, Defensa y Empresa, ha subrayado que la superioridad aérea y el dominio espacial son esenciales para evitar conflictos prolongados y consolidar la disuasión estratégica. A su juicio, se debe avanzar hacia sistemas de sexta generación que sean un auténtico "sistema de sistemas", combinando operaciones multidominio, personal, material y organización con un sólido apoyo tecnológico.

Ha destacado que Europa debe acelerar su participación en programas multinacionales como el FCAS (Alemania, Francia y España) o el GCAP (Reino Unido, Italia y Japón) para conseguir desarrollar esos cazas de sexta generación. Estos programas, ha dicho, no solo buscan desarrollar la próxima generación de cazas, sino también fortalecer la base industrial europea, fomentar la innovación tecnológica y consolidar alianzas estratégicas.

El JEMA ha insistido en la necesidad de acelerar capacidades y fidelizar al personal, aplicando el principio de "fight tonight, fight tomorrow": combatir con lo disponible hoy y estar preparados para los combates de mañana. Ha reivindicado que las Fuerzas Armadas sirven a la sociedad y garantizan la ley, y no sean meramente un cliente de los programas industriales, enfatizando la responsabilidad estratégica de España en el contexto europeo.

Braco ha puesto un especial énfasis en la necesidad de proteger las infraestructuras espaciales críticas, en particular los satélites de comunicaciones, que son esenciales para las operaciones modernas y la integración de capacidades multidominio. Según ha explicado, cualquier vulnerabilidad en este ámbito podría comprometer no solo la superioridad aérea, sino también la eficacia de los sistemas de mando, control y vigilancia que sustentan la disuasión estratégica.

Finalmente, ha insistido en que la industria de defensa española debe asumir un papel activo como motor de innovación. No basta con cubrir necesidades existentes: es necesario que las empresas lideren el diseño y desarrollo de nuevas capacidades, integrando inteligencia artificial, sistemas antidrón y tecnologías disruptivas. Solo así, ha asegurado, España y Europa podrán mantener autonomía estratégica y competir con Estados Unidos y China en la defensa del futuro.