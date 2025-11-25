Defensa condecora al teniente coronel Balas por ser el primero de su promoción en el curso de Inteligencia

El Ministerio de Defensa ha concedido la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas Dávila tras finalizar como número uno de la primera edición del Curso de Altos Estudios de Inteligencia de la Defensa (CAEID). La distinción, formalizada mediante resolución del Boletín Oficial de Defensa (BOD), ha sido firmada por el JEMAD, almirante general Teodoro López Calderón.

La condecoración reconoce el rendimiento académico de Balas en un programa destinado a formar a los máximos especialistas en materia de inteligencia estratégica dentro de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad. El I CAEID, impartido en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), marca la primera promoción de un plan docente que busca reforzar capacidades clave en un contexto internacional cada vez más incierto.

El teniente coronel Balas es en estos momentos uno de los máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Inició su carrera en la lucha contra ETA, en la comandancia de Guipúzcoa, desde donde fue orientando su carrera profesional a las áreas de investigación más complejas, especialmente dedicadas a la investigación de los delitos económicos y las tramas de corrupción.

Entre las investigaciones más difíciles de las que ha formado parte se encuentran tramas de corrupción altamente complejas como Lezo (PP), Púnica (PP), ERES de Andalucía (PSOE) o Taula (PP). También ha sido una pieza vital en la operación Drake, que destapó la mayor operación de fraude de IVA en la compra-venta de hidrocarburos, donde está imputado Víctor de Aldama, y que está pendiente de juzgar en la Audiencia Nacional.

Su salto al ojo del huracán mediático durante los últimos meses se ha debido a que su unidad participó por mandato judicial en las investigaciones relaciones con las causas abiertas a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Un hecho que provocó que la denominada cloaca del PSOE, liderada supuestamente por Leire Díez y Javier Pérez Dolset, buscase información personal suya que pudiera desacreditarle.

También ha sido fuertemente criticado por los sectores más próximos al Gobierno porque fue su unidad –de hecho, el propio Balas tuvo que testificar en el juicio– la que tuvo que investigar el posible delito de revelación de secretos por el que ha sido juzgado el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. Ellos atestiguaron que García Ortiz había eliminado tanto el contenido de su teléfono móvil como su cuenta personal en Gmail.