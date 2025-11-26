Cifra histórica: el Gobierno da luz verde a casi 11.000 millones para modernizar las Fuerzas Armadas

El Gobierno ha consolidado la inversión en Defensa como uno de los ejes principales en las recientes reuniones del Consejo de Ministros, una dinámica sostenida desde comienzos de septiembre. Semana tras semana, aprueba importantes adelantos para la industria nacional de Defensa, junto con ambiciosos contratos para programas destinados a la continua modernización que exigen las Fuerzas Armadas.

La cifra ha alcanzado una cifra récord en las últimas horas. El encuentro de este martes se ha saldado con partidas que alcanzan los 10.819 millones de euros, repartidas en una decena de contratos que abarcan material o mejoras para el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y el Espacio. Se trata de contratos que en este caso van destinadas tanto a la compra de sistemas de armas como a la mejora de instalaciones e infraestructuras.

Dos de los contratos de mayor cuantía van destinados a renovar la artillería autopropulsada del Ejército de Tierra y la Infantería de Marina, un contrato encargado a Indra y Escribano EM&E. Para los obuses a cadenas, que deben sustituir a los veteranos M-109, se habilita una partida de 4.516,3 millones de euros. Incluye 128 obuses a cadenas, 128 vehículos de municionamiento, 21 vehículos de recuperación y 59 vehículos de puesto de mando (48 Ejército de Tierra y 11 Armada).

Los obuses autopropulsados a ruedas, un tipo del que no hay unidades en servicio actualmente en las Fuerzas Armadas, tienen un presupuesto de 2.219,8 millones de euros. Se trata de 86 obuses ATP a ruedas, 86 vehículos de municionamiento, 14 Vehículos de Recuperación, 7 vehículos específicos de mantenimiento (si se requieren), 86 equipos de mantenimiento de primer escalón, 17 de segundo escalón, 9 de tercer escalón y 1 de cuarto escalón, además de simuladores.

Otro de los grandes contratos está destinado a la modernización de media vida de las fragatas F-100 de la Armada, una de las embarcaciones más punteras que están en estos momentos en activo, pero que necesitan una buena actualización para poder estar operativas con todas las garantías hasta el año 2045. El Gobierno destina 3.200 millones de euros para las cinco unidades que tendrán que renovarse en los astilleros de Navantia.

La nueva base logística del Ejército de Tierra "General de Ejército Javier Varela", en Córdoba, también recibe un empuje importante. Se ha aprobado un total de 391,5 millones de euros para la primera fase de obras, que incluye las obras de todos los edificios que conforman la nueva base logística, así como la urbanización e instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, consideradas imprescindibles para la entrada en servicio de la base.

Otro de los acuerdos que se ha aprobado en la celebración del contrato para la modernización de los Sistemas de Guerra Electrónica Desplegables del Ejército de Tierra y Armada, en su denominada fase I. El objetivo es incrementar la capacidad de las Fuerzas Armadas en el entorno terrestre y se precisa la sustitución del sistema actual para hacer frente a las necesidades operativas que demandan las misiones y amenazas actuales. La partida económica asciende a 308.2 millones.

El contrato para el suministro del denominado Sistema Lanzador Embarcado recibe un total de 51 millones de euros. Se trata de realizar el diseño, fabricación, calificación, validación, integración, instalación y pruebas de dos sistemas de lanzamiento de misiles de corto alcance Fire and Forget, uno en stand-alone y otro integrado en el sistema de combate (SCOMBA) de las embarcaciones de la Armada.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la compra de cinco embarcaciones autopropulsadas para el transporte y el suministro de combustible para el tren naval de los arsenales y bases de la Armada (petroleras). El objetivo es mantener la capacidad de suministro de combustible a las unidades de la flota. La cuantía económica destinada para este fin alcanza los 48,2 millones de euros.

La adquisición de sistemas activos de defensa Standard modelo 2 es otro de los proyectos que ha sido aprobado por el Ejecutivo. Se trata de sistemas de defensa activa contribuirán de manera esencial a la defensa aérea tanto de las fragatas F-100 actualmente en servicio como de las F-110 en construcción. La partida económica destinada para ello es de 28 millones de euros.

Por último, la renovación de la base aérea de León recibe también un importante impulso para la construcción de tres plataformas con sus respectivas áreas de rodadura. En este emplazamiento serán desplegados en un futuro los sistemas no tripulados SIRTAP del Ejército del Aire y el Espacio, que está desarrollando Airbus para España y por el que ya han mostrado interés otros países. La partida económica asciende a 19,4 millones de euros.