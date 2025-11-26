Un Guardia Civil arremete contra un senador socialista y defiende la verdadera profesión de riesgo del cuerpo

En La Noche de Cuesta, Diego Madrazo, Guardia Civil y responsable de la Secretaría de Relaciones Institucionales de AUGC, ha denunciado la falta de reconocimiento de los riesgos que afrontan los miembros del cuerpo en su trabajo diario, tras las desafortunadas palabras del senador Alfonso García Rodríguez sobre el complemento de riesgo profesional.

El senador socialista desmerecía la profesión que realizan cada día los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con estas desafortunadas palabras: "Tienen que ser conscientes de que, si realmente quieren tener este reconocimiento social, y tiene que ver con este complemento de riesgo profesional, se lo deben merecer y ganar en cada momento y en cada actuación, y de forma adecuada. No, no, no por mis galones, perdón por la expresión."

Durante su intervención en el programa, Madrazo ha explicado que mientras otras profesiones, como policías autonómicos, actores o personal de cabina, cuentan con la protección de riesgo, los efectivos que se juegan la vida en operaciones peligrosas no tienen ese reconocimiento. "Todas las policías autonómicas tienen la profesión de riesgo. Los únicos que no tenemos profesión de riesgo somos los que nos jugamos la vida en Barbate, a los que nos meten con una lancha a pelear contra dos embarcaciones de 12 metros", ha denunciado. "Me gustaría que este señor, senador García Rodríguez, mirara a las viudas de los compañeros que han dejado la vida en Barbate".

El responsable de la Secretaría de Relaciones Institucionales de AUGC ha criticado la respuesta institucional ante sus reclamaciones: "Me parece bochornoso, estoy consternado. Creo que el discurso de mi compañera y mío fue bastante comedido. Nos instó la potestad disciplinaria por decirle que la percepción que tenemos nosotros desde la calle es una percepción técnica que quizá la gente no está entendiendo bien de la labor institucional que se está haciendo referente a los desalojos".

El agente también ha defendido la independencia del cuerpo y su compromiso con la legalidad, pese a que determinados políticos le han sacado gusto a hermanarse con partidos del estilo de Bildu y se les nota una cierta manía, quizás por la labor que está realizando la UCO. A lo que Madrazo ha explicado: "La Guardia Civil y la policía somos organismos completamente independientes que investigamos bajo órdenes y bajo mandato judicial. Vamos a investigar la corrupción, venga de donde venga; ha habido corrupción en todas las partes del espectro político. Que se investigue al Partido Socialista o a otras formaciones, la UCO está para eso y es un garante de la legalidad bajo mandato judicial, como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho".

Finalmente, Diego ha mostrado la actitud de resiliencia del cuerpo frente a la polémica: "A nosotros ya se nos pasará, como dice el lema oficioso de la Guardia Civil: ‘Vista larga, paso corto y mala leche’".