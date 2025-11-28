Un legionario resulta herido por una explosión durante unas prácticas en Almería

Un legionario de 20 años ha resultado herido en las últimas horas tras una explosión ocurrida durante unas prácticas en la base militar Álvarez de Sotomayor, en Viator (Almería). El incidente tuvo lugar en pleno ejercicio de instrucción, cuando el militar manipulaba material explosivo. La deflagración provocó una rápida activación del protocolo de emergencia y la evacuación inmediata del herido hacia un centro hospitalario cercano.

Fuentes militares han explicado que la explosión se produjo mientras el legionario trabajaba con una pértiga que portaba un cordón detonante. El material formaba parte de un ejercicio rutinario dentro del campo de maniobras, aunque por el momento no se han concretado públicamente las circunstancias exactas de la detonación. Las pesquisas internas continúan a la espera de un informe técnico más detallado.

El herido fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde quedó ingresado con lesiones graves en ambas manos. Aunque los daños son importantes y requerirán intervención especializada, las mismas fuentes han señalado que no se teme por su vida. Los servicios médicos continúan evaluando la extensión de las lesiones y el tratamiento más adecuado para su recuperación.

El suceso se produce apenas un mes después de la explosión que costó la vida a un soldado en la misma base y dejó a otro gravemente herido. Esa coincidencia ha reavivado las dudas sobre las condiciones de seguridad en las prácticas con explosivos que desarrolla la unidad. Defensa ha evitado por ahora vincular ambos incidentes, alegando que deberán ser analizados de manera independiente.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado lo ocurrido y reclamó de nuevo que la profesión militar sea reconocida formalmente como una actividad de riesgo. Según la organización, la repetición de incidentes con heridos en ejercicios rutinarios demuestra la necesidad de reforzar la protección legal y laboral de los efectivos. También pidió más transparencia sobre las investigaciones en curso.