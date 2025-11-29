¿El miedo a la guerra llega a España? El CIS sitúa a Rusia y Marruecos como los enemigos más probables en un conflicto

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las incertidumbres y miedos de los españoles confirma un cambio profundo en el clima emocional del país: el 66,2 por ciento de los ciudadanos reconoce haber pensado alguna vez que España podría verse envuelta en una guerra en los próximos años. La percepción no es marginal, y se sitúa como una de las principales inquietudes en un contexto internacional marcado por las tensiones.

Rusia aparece como la amenaza más probable para el 57 por ciento de quienes creen posible un conflicto futuro, mientras que el 42,2 por ciento señala a Marruecos como segundo adversario potencial. Incluso un 30,4 por ciento menciona a Estados Unidos, reflejo de un clima de incertidumbre global en el que las alianzas tradicionales parecen menos estables y la opinión pública se muestra cada vez más desconfiada.

El temor a la guerra es, además, el principal miedo declarado entre quienes reconocen tener sentimientos de temor habituales: un 76,8 por ciento lo cita como su mayor preocupación. Le siguen la salud física y mental, así como la seguridad y la delincuencia. Aunque el 73,9 por ciento afirma no tener miedo generalizado, los datos revelan que los conflictos internacionales se han convertido en un factor de ansiedad creciente.

El pesimismo domina la visión general de los encuestados sobre el mundo: el 68 por ciento afirma que pesan más los motivos para la preocupación que para el optimismo. Esta percepción se reproduce casi idéntica al evaluar la situación de España, donde el 67,7 por ciento considera que el balance es negativo. El clima social refleja un ambiente de desconfianza.

A pesar del pesimismo, la mayoría de los españoles —un 71,7 por ciento— cree que hoy se vive mejor que en cualquier otro momento de la historia. Incluso un 59,2 por ciento se declara muy o bastante satisfecho con la época que le ha tocado vivir. Sin embargo, esta sensación positiva convive con la inquietud sobre el futuro: el 54,6 por ciento piensa que las próximas décadas serán peores que el presente.

El estudio también aporta una radiografía emocional del país. El 76,9 por ciento se considera una persona más bien optimista, mientras que solo un 14,5 por ciento se define como pesimista. Los más optimistas son mujeres, personas de entre 35 y 44 años, habitantes de grandes ciudades y quienes cuentan con estudios superiores. En el extremo contrario, los jóvenes de 18 a 34 años muestran una visión más sombría sobre el futuro.