El SIPRI sólo sitúa a dos empresas con capital español en su Top 100 mundial de empresas de Defensa

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) ha publicado en las últimas horas su ranking anual de las 100 principales empresas de Defensa del mundo. La clasificación analiza facturación militar de cada una de ellas, sus capacidades y el alcance global de cada empresa, ofreciendo una radiografía bastante detallada del mercado armamentístico internacional.

Entre ellas, sólo dos compañías cuentan con capital español, destacando la presencia limitada de España en un sector dominado por gigantes estadounidenses, británicos, chinos y rusos. Un hecho que se produce en un momento en el que España está aumentando sus presupuestos de Defensa apostando por la industria nacional y en la que trabaja en construir su propio campeón nacional en torno a Indra, que precisamente no aparece en el listado.

La multinacional europea Airbus es la primera de las españolas en aparecer en la lista. Está en el puesto 13 a nivel mundial. El Gobierno español posee el 4,12 por ciento del accionariado y un representante de 13 en el Consejo de Administración a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda. La compañía europea se mantiene como uno de los principales fabricantes de aeronaves militares.

La segunda empresa española incluida es Navantia, el astillero público especializado en construcción naval militar, que figura en el puesto número 88, perdiendo tres posiciones respecto al ránking de hace un año. La compañía participa en proyectos de fragatas, corbetas, submarinos y otros buques de combate, además de colaborar en programas internacionales de defensa naval, principalmente, en el seno de la Unión Europea.

Las diez primeras plazas del ranking continúan dominadas por Estados Unidos, Reino Unido, China y Rusia. Esos puestos están ocupados por Lockheed Martin (EEUU), Raytheon RTX (EEUU), Northrop Grumman (EEUU), BAE Systems (Reino Unido), General Dynamics (EEUU), Boeing (EEUU), Rostec (Rusia), AVIC (China), CETC (China) y L3Harris Technologies (EEUU), por ese orden.

La industria europea de Defensa cuenta con un peso relativamente importante. La británica BAE Systems aparece en el puesto número cuatro, la italiana Leonardo aparece en el puesto número 12, seguido de Airbus, que aparece en el puesto 13. La francesa Thales figura en el 15, mientras que la alemana Rheinmetall aparece en el 20. Entre el puesto 20 y 30 también están Rolls Royce (23-Reino Unido), Saab (28-Suecia), Safrán (29-Francia) y MBDA (30-transeuropea).